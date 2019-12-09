Президент РАН: результаты белорусской науки во многом пример для России

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская наука показывает хорошие результаты и они во многом являются примером для России. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев сегодня в Москве на встрече с белорусскими журналистами, организованной Постоянным комитетом Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь в ряде случаев - здесь речь идет о научно-техническом пространстве - является примером для России, - сказал Александр Сергеев. - Есть отрасли науки, в которых действительно достигнуты очень хорошие результаты. По своей тематике (я сам физик-оптик, плазменщик, ядерщик) я знаю, что в области лазерной оптики Беларусь сейчас является во многих направлениях примером для России. Несмотря на то, что, казалось бы, ресурсы у России больше, Беларусь действительно ведет очень хорошие инновационные разработки".

Президент РАН назвал несколько сфер, в которых взаимодействие белорусских и российских ученых принесло бы наиболее ощутимые результаты. Прежде всего, по его мнению, перспективным является продолжение сотрудничества в космической сфере. "В последнее время ведется разговор с белорусской стороной и Роскосмосом о создании спутника с существенным присутствием той элементной базы, которая создается в Беларуси, - сообщил Александр Сергеев. - Белорусские предприятия радиотехнической и оптической промышленности в хорошей форме, поэтому часть оборудования, которое будет поставлено на этот спутник - белорусское. Здесь мы можем видеть пример объединения усилий, когда начинка спутника белорусская, а его запуск осуществит российская сторона".

Президент РАН отметил также развитие в Беларуси разработок в электротранспорте. По его мнению, стороны могли бы и здесь взаимодействовать: использовать белорусские проекты электродвигателей и разрабатываемые сейчас российские высокоемкие батареи и эффективные зарядные станции. "В принципе, это интересный проект", - считает Александр Сергеев.

"Мы всегда знали, что Беларусь имеет существенные успехи в аграрных науках и сельском хозяйстве, - продолжил глава РАН. - Это тоже интересно для нас - новые сорта растений, новые породы животных, ветеринария".

Еще одной сферой совместного приложения усилий Александр Сергеев назвал разработки в области искусственного интеллекта. "Знаем, что Беларусь очень сильна своими программистами, которые разрабатывают самый современный софт и очень хорошо его экспортируют. Здесь есть тоже направление для сотрудничества", - отметил он.-0-