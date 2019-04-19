Президент в Послании дал четкие ответы по ключевым темам социально-экономического развития страны - ректор БГУ

19 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию дал четкие ответы по ключевым вопросам дальнейшего социально-экономического движения страны. Это отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА ректор БГУ Андрей Король, который присутствовал в Овальном зале во время Послания.

Андрей Король подчеркнул, что состоялся достаточно доброжелательный, содержательный и полезный разговор. "По теме образования Президент Беларуси высказал мысль о необходимости постоянного совершенствования, развития системы с учетом современных тенденций. Глава государства подчеркнул важность поступательности и плановости в этом процессе, сказав, что ни в коем случае не ломать, а двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному, - отметил ректор. - Концептуальной является мысль Президента, что сегодня недостаточно давать только знания. Нужно вырастить настоящего гражданина, патриота, научить его мыслить, выражать свое мнение, действовать в ситуации неопределенности".

При этом руководитель вуза обратил внимание на то, что БГУ плавно, последовательно двигается в этом направлении. В стратегию развития университета на ближайший период включены цели по развитию системы креативного образования, позволяющего изменить стереотип мышления современного преподавателя, мол, лишь только дать или передать информацию. Уже разработаны конкретные задачи, проработаны механизмы и выделено финансирование на подготовку креативного, восприимчивого к инновациям преподавателя, который готов обучать в новых условиях.

"Сегодня важно уметь готовить специалиста, способного мыслить в нестандартных, непривычных условиях, умеющего ставить цели и достигать их. Необходимо создать условия для выявления, раскрытия и реализации потенциала обучающегося, когда школьник, студент может найти себя в учебном процессе, учится создавать собственный образовательный продукт. В БГУ совершенствуют учебные программы, активно проводят мастер-классы, семинары для своих педагогов, где они не только слушают, а сами делают, разрабатывают свой контент, который затем совместно реализуют со студентами. Мы движемся к тому, чтобы наш преподаватель был заточен на индивидуализацию процесса подготовки студента, раскрытие его потенциала и создание условий для самореализации каждого", - подчеркнул Андрей Король.-0-