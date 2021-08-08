Президента предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично - Эйсмонт

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президента предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в пятой серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я бы взяла на себя смелость сказать про предательство. Это всеми нами воспринималось очень эмоционально. И, наверное, так же это воспринимал и Президент. Каждый из нас столкнулся с предательством: кто-то - близких, кто-то - далеких людей, кто-то - коллег. Ни для кого из нас это не прошло просто так. Но Президента предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал, - сказала Наталья Эйсмонт. - Кого-то знал с экрана. Очень следил внимательно и симпатизировал. Кого-то знал на каких-то мероприятиях, работали вместе много лет. Кто-то приходил за помощью по самым разным вопросам и он никогда не отказал. И эти люди в самый сложный момент, наверное, можно сказать, ударили в спину".

Пресс-секретарь Президента уверена, что все это должно было произойти. "Сегодня мы говорим, что мы очистились, и понимаем, что есть безусловные плюсы в том, что это произошло. Тогда это эмоционально воспринималось достаточно сложно вкупе со всем, что происходило. Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти, - отметила она. - Те люди, которые сплотились вокруг Президента, те люди, которые тоже наконец проснулись, - огромное им за это спасибо. Они сыграли огромную роль во всей этой истории. Это тоже такой однозначный плюс тех очень непростых событий, которые с нами произошли".

Наталья Эйсмонт подчеркнула особую роль Президента в это непростое для страны время. "Вот в этом и состоит роль лидера. Сказать в нескольких словах, но выразить такое, что каждый как будто в первый раз вот так остановился и подумал: но а как же я? - добавила она. - Это был бесценный опыт. И это был самый настоящий жизненный урок. Мы научились держать удары. Мы научились держать эмоции".-0-

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