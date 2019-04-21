Президентские выборы в Беларуси могут быть назначены на весенней сессии парламента в 2020 году - Ермошина

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы в Беларуси могут быть назначены на весенней сессии парламента в 2020 году, рассказала в эфире телеканала СТВ председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Беларуси пройдут не позднее 30 августа 2020 года. "Думаю, после выборов в парламент я обязательно приду с докладом к главе государства. И мы будем обсуждать вместе с руководством парламента - они назначают выборы - наиболее приемлемый период и дату проведения президентских выборов. Думаю, чтобы не созывать внеочередную сессию парламента, именно на весенней сессии не только будет названа дата - будут назначены выборы", - сказала Лидия Ермошина.

Она отметила, что к 30 августа в основном все избиратели находятся по месту жительства, потому что 1 сентября начинается учебный год. Кроме того, уже отремонтированы и работают все учебные заведения, где размещаются участки для голосования. По мнению председателя Центризбиркома, этот период является приемлемым не только с организационной точки зрения, но и с точки зрения ведения предвыборной агитации, так как создаются благоприятные условия для проведения мероприятий на открытом воздухе - пикетов, митингов. "Но, возможно, кандидатов не очень устроит эта дата в силу того, что многие избиратели в период предвыборной агитации будут находиться в других местах, где-то в отпусках", - добавила председатель Центризбиркома.

Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию обозначил период избирательной кампании по парламентским выборам, которые состоятся в 2019 году. Глава государства сказал, что хорошей датой для проведения этих выборов является 7 ноября. Но это четверг, а выборы в Беларуси обычно проводятся в воскресенье. "Избирательное законодательство ставит ограничения только в отношении выборов Президента: они всегда должны проходить в воскресенье. Что касается всех других избирательных кампаний и референдумов, то не указывается день недели, в который должны проходить выборы. Но здесь может быть другое осложнение. Постановлением Совета Министров у нас перенесены рабочие дни именно в эту неделю: 7, 8, 9, 10 ноября - нерабочие дни, отрабатываем потом 16 ноября. Очень многие уедут на эти четыре дня, что может негативно отозваться на явке избирателей. Центризбирком будет предлагать с учетом всех этих обстоятельств другую дату. Считаю, что хорошая, приемлемая дата, которая бы устроила всех организаторов, - воскресенье 17 ноября, так как 16 ноября - рабочая суббота", - отметила Лидия Ермошина.

Она также рассказала о подготовке Центризбиркома к двум избирательным кампаниям. "Сейчас работаем вместе с местными властями над картами избирательных округов по выборам депутатов парламента. У нас уже подготовлены обучающие инструкции для избирательных комиссий. В мае мы проведем заседание ЦИК, где утвердим проекты постановлений и среднюю численность, наполняемость избирательного округа, то есть сколько избирателей должно проживать на территории каждого избирательного округа в среднем", - сообщила председатель Центризбиркома.

"У нас не меняется избирательное законодательство. Думаю, что если и будет что-то меняться, совершенствоваться в постановлениях Центральной комиссии, то это будет касаться организаторов выборов и кандидатов в депутаты. Это могут быть какие-то меры, определенные действия, направленные прежде всего на повышение прозрачности процесса подсчета голосов, совершенствование наблюдения за выборами", - рассказала она.

Также Лидия Ермошина затронула вопрос внесения изменений в Конституцию. "Если будут вноситься те изменения, которые требуют по Конституции проведения референдума, он, конечно же, будет проводиться. И таких разделов у нас большинство. Поэтому я думаю, что если Конституция будет меняться, нужно обязательно вносить поправки, касающиеся порядка внесения изменений в нее. Все-таки у нас сейчас почти ничего невозможно изменить парламентским путем. Поэтому, наверное, количество разделов, которые могут меняться только путем референдума, должно на будущее уменьшаться", - высказала мнение она.-0-