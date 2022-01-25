25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский мерч "Первый" может появиться в продаже в Москве. Об этом рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в интервью программе "Евразия. Дословно" на телеканале "МИР24", сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, планируется ли в дальнейшем открыть магазины с мерчем в России или других странах СНГ, Татьяна Лугина сказала: "Что касается открытия магазинов в России, обсуждался вопрос. И пока мы вроде как остановились на мысли, что есть смысл и целесообразность рассмотреть наше здание посольства в Москве".

Глава концерна уверена, что зарубежному покупателю эта продукция будет интересна. "Сегодня есть уже звонки. В том числе от российских коллег. Кто-то индивидуально, кто-то интересуется какими-то даже закупками оптовыми, хотя мы про это не говорим", - рассказала она.

Татьяна Лугина также ответила на вопрос, планируется ли расширять сеть магазинов с мерчем в Беларуси: "Для того, чтобы грамотно идти в те же областные центры, надо, чтобы система координат была четко выстроена на базе Минска. Здесь ведь целая философия. Это же тоже часть имиджа, образа, который хочется сохранить. Чтобы это не был товар массмаркета. Такой цели не стоит".

По словам председателя концерна, когда магазин в Минске только открывался, то сложно было четко представить, насколько популярной и востребованной окажется эта продукция. "Спрос постоянен. Первые недели и праздничные дни перед Новым годом, рождественскими праздниками был повышенный, колоссальный спрос, - констатировала она. - Первые дни люди не верили и говорили: вы их туда нагнали, кого-то привели, чтобы сделать картинку. Но мы видим, что неделя, две, три, и каждый день люди идут. У нас есть продажи каждый день".

Татьяна Лугина рассказала, что сложно однозначно сказать, одежда с какой цитатой Президента Беларуси Александра Лукашенко пользуется большей популярность. По ее наблюдениям, многие любят фразу "Раздевайся и работай". Популярна также цитата "Любимую не отдают". Ее не все связывают именно с Беларусью, хотя посыл был именно такой, но молодые люди часто соотносят это со своими девушками

"Что касается силовых структур, они любят "Факты на стол". Россияне тоже, российские журналисты любят эту фразу. Российские туристы, которых мы отмечали здесь на новогодние праздники, брали, наверное, не столько за саму фразу, как за портрет Президента. Иностранцы берут часто именно портрет. Они даже гордятся, говорят: и у себя будем носить, и к вам будем приезжать", - рассказала Татьяна Лугина.

А вот что касается эксклюзивной линейки мерча с фразой "Подавитесь вы этими санкциями", то пока не факт, что она появится в широкой продаже. Ее обладателями стали работники медиа, попавшие под санкции Запада. Такой подарок им был преподнесен во время приема у главы государства. "Обсуждали уже в принципе. Идет сейчас опрос мнений, стоит ли запускать это массово. Если будет запрос и на данную фразу, то рассмотрим. Но, может быть, и останется в эксклюзиве", - сказала председатель концерна.

Тем не менее расширяться ассортимент будет: "Самое главное - не переборщить. Все должно быть лаконично, выверено, интеллигентно. Потому что наш Президент достаточно скромный человек. И не выходить за какие-то рамки. Сейчас идет отработка ассортимента, который будет уместен в весенне-летний период. Те же кепки, ватники, но облегченные - без капюшона". Спросили Татьяну Лугину и о том, появятся ли сумки с мерчем. "Я не могу сказать, что они завтра будут. Но обсуждаются многие ассортиментные позиции", - сказала она.-0-