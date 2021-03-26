Президиумы НАН Беларуси и РАН проведут 30 марта в Москве совместное заседание

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук пройдет 30 марта в Москве. Для участия в мероприятии в российскую столицу отправляется представительная делегация известных ученых НАН Беларуси во главе с председателем Президиума Владимиром Гусаковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Участники совместного заседания Президиумов РАН и НАН Беларуси рассмотрят целый ряд вопросов. Среди них - важнейшие результаты деятельности Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и реализация союзных программ, перспективные проекты.

Особое внимание будет уделено координации деятельности РАН и НАН Беларуси в области новых медицинских технологий по решению задач профилактики и ликвидации последствий масштабных эпидемий.

Научная элита двух стран обсудит расширение сотрудничества в рамках Международной ассоциации академий наук, научное сопровождение разработки стратегических направлений пространственно-территориального и социально-экономического развития России и Беларуси на долгосрочный период и концепцию мегапроекта "Единая Евразия". На совместном заседании Президиумов НАН Беларуси и РАН будет заслушан доклад о совместных научных проектах в области сельского хозяйства РАН и НАН Беларуси.

31 марта 2021 года состоится визит делегации НАН Беларуси во главе с председателем Президиума Владимиром Гусаковым в Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", где пройдут переговоры с руководством центра о расширении взаимовыгодного сотрудничества, а также возможности реализации крупных совместных проектов.

1-2 апреля 2021 года руководители научных организаций примут участие в рабочих совещаниях экспертных групп НАН Беларуси и НИЦ "Курчатовский институт" по направлениям деятельности в областях, представляющих взаимный интерес.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная национальная лаборатория. В ХХ веке Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики страны. Сегодня он обладает уникальной исследовательско-технологической базой, выполняет исследования и разработки по широкому спектру направлений современной науки и технологий.-0-