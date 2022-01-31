При бессимптомном COVID-19 врачам разрешено выдавать больничный на срок до 7 дней

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При отсутствии клинических симптомов при COVID-19 врачам амбулаторного звена разрешено выдавать листки нетрудоспособности до 7 дней. Об этом рассказала журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несколько изменена тактика работы амбулаторных учреждений. При отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности до 7 дней. То есть от 5 до 7 дней. Если есть клинические проявления - до 10 дней. Если есть какие-либо проявления, которые требуют более длительного лечения, - до 21 дня", - сказала Елена Кроткова.

/Будет дополнено/.-0-