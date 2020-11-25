При COVID-19 возможно поражение центральной нервной системы - инфекционист

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При COVID-19 в редких случаях возможно поражение центральной нервной системы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич.
"При COVID-19 возможно поражение центральной нервной системы, начиная от минимальных проявлений по типу депрессии, возможной энцефалопатии вплоть до развития тяжелых поражений центральных отделов нервной системы - энцефалитов и менингоэнцефалитов", - сказал Юрий Горбич.
По его словам, данное поражение при COVID-19 относится к категории нечастых, сложно прогнозируемых, однако, к сожалению, бывает преимущественно у молодых людей.-0-