При необходимости местная власть должна за руку провести человека по всем инстанциям - Шпилевская

24 апреля, Рогачев /Корр. БЕЛТА/. При необходимости представители местной власти должны взять за руку обратившегося к ним за помощью человека и провести по всем инстанциям, помогая разрешить проблему. Таким мнением поделилась с журналистами начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская после приема граждан в Рогачевском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Особенно это касается людей преклонного возраста. "Важно объяснять, что есть закон и каждый обязан действовать в рамках правового поля. Вместе с тем помнить про человеческое отношение - справедливое и честное отношение к людям", - сказала начальник главного идеологического управления Администрации Президента.

Пенсионерка из Рогачева, пришедшая на прием, искала поддержки в решении давнего земельного вопроса. Земельный спор обострился после смерти мужа. Вдова вступила в права наследства, однако из-за несогласования по пределам земельных участков не может зарегистрировать дом. Из-за этого женщина вынуждена платить за коммунальные блага по увеличенному тарифу. Варианты выхода из ситуации будут продуманы в ближайшее время.

Индивидуального предпринимателя волновал вопрос ввода в эксплуатацию нежилого помещения под нотариальную контору. Собственник квадратных метров на первом этаже дома планирует сдавать помещение в аренду. Для этого осталось выполнить единственное условие - создать безбарьерную среду. На входе он вывел кнопку вызова для инвалидов. Предприниматель пока не готов оборудовать пандус или устанавливать специальный подъемник. Но проблема тревожит ИП. Ольга Шпилевская пообещала обсудить этот вопрос с юристами Администрации. "Можете быть уверены, все сделаем по закону", - заверила она мужчину. В райисполкоме пояснили, что это не частный случай, поэтому ответ станет алгоритмом для разрешения других ситуаций.

Также жители Рогачева озвучили свои идеи и переживания по поводу развития райцентра, его озеленения, работы садоводческих и гаражных кооперативов.

Большинство обратившихся на прием - люди старшего возраста. "Они искренне болеют за страну, за город, в котором живут. Это люди пожилого возраста с опытом. Они прекрасные общественники и способны объединять других людей, действовать и созидать для развития своей малой родины", - сказала Ольга Шпилевская. По ее мнению, местным властям нужно обратить внимание на их возможности и помочь реализоваться в общественной деятельности. На этом акцентировал внимание в своем Послании народу и парламенту глава государства.

Ольга Шпилевская подчеркнула, что важно слышать каждого обратившегося. "Сегодня на прием пришли люди не с сиюминутными проблемами, которые можно решить прямо сейчас. Это свидетельствует, что власть на местах действует. Все, что можно решить быстро и оперативно, решается. В то же время остаются проблемы долгоиграющие - это уже отклики недоработок в какой-то определенный момент", - заявила она, акцентировав внимание, что даже если не получается решить проблему так, как хочет человек, ему нужно доступно разъяснить причины. "И человек увидит, что представитель власти сделал все возможное, чтобы разобраться с его проблемой", - добавила она.-0-