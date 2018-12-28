При оформлении туристических шенгенских виз в Польшу бронь отеля или договор аренды будут обязательны

28 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. При оформлении туристических шенгенских виз бронь отеля или договор аренды жилого помещения в Польше с 2 января 2019 года будут являться обязательными. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Польши в Беларуси.

"Консульские учреждения Польши в Беларуси выдают почти половину всех шенгенских виз в стране. Касающиеся туристических виз изменения, которые вводятся с 2 января 2019 года, носят чисто технический характер, их цель - еще большая открытость для туристов Республики Беларусь, въезжающих в Польшу, а также въезжающих через Польшу в другие страны - члены Шенгенского соглашения", - отметили в дипломатической миссии. В посольстве заверили, что белорусским гражданам, подающим документы на получение визы, данные изменения не причинят неудобств.

"В соответствии с уточненным перечнем прилагаемых документов, единым для всех выдающих визы в Беларуси консульских учреждений стран - членов Шенгенского соглашения, документами, которые обязаны предоставить белорусские граждане, являются подтверждение бронирования гостиницы в Польше на время пребывания или договор аренды жилого помещения в Польше - помимо таких основных документов, как страховой полис и подтверждение наличия денежных средств", - рассказали в посольстве.

В дипломатической миссии выразили уверенность, что технические изменения положительно повлияют на удовлетворение высокого спроса на шенгенские визы, которые выдают консульские учреждения Польши в Беларуси.-0-