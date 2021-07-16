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16 июля 2021, 22:19

При пересечении белорусской границы с 17 июля вводятся изменения - ГПК

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советом Министров Беларуси расширен перечень лиц, которым разрешается пересекать границу в период COVID-19, а также уменьшен срок самоизоляции при въезде в страну. Документ вступает в силу с 00:00 17 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"С завтрашнего дня установленный постановлением правительства №624 порядок пересечения границы Республики Беларусь в условиях COVID-19 претерпит ряд изменений, которые уже опубликованы на интернет-портале Госпогранкомитета", - рассказали в ведомстве.

Среди нововведений: уменьшение срока самоизоляции с 10 до 7 дней, освобождение пребывающих лиц от самоизоляции при наличии сертификата о проведенном курсе вакцинации от COVID-19, возможность представления ПЦР-теста в системе "Путешествую без COVID-19". Кроме того, разрешен безвизовый въезд иностранцев на 5 дней для вакцинации, а также разрешен выезд за границу гражданам Беларуси к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное (не чаще одного раза в 6 месяцев).

В числе новаций - разрешение выезда иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси в страну своего гражданства (не чаще одного раза в 6 месяцев) и разрешение выезда гражданам Беларуси, иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране и гражданам России на территорию Калининградской области России железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.

"Исчерпывающая информация о порядке пересечения белорусской границы в условиях COVID-19 размещена в спецразделе нашего интернет-портала", - добавили в ГПК. - 0-.

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