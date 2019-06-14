При подборе кадров прежде всего ценятся знания и опыт, а не возраст - эксперт

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА рассказали, какие качества больше всего ценят работодатели и какое значение имеет возраст кандидата.

"Сегодня кадровые работники, специалисты по управлению персоналом говорят, что вопрос возраста уже не стоит так остро. Если человек подходит по всем параметрам, если наниматель понимает, что его знания, опыт, личностные качества принесут пользу, то на возраст уже внимание не обращают", - отметила начальник управления по работе с персоналом Белорусского государственного университета, координатор проекта HR-университет БГУ Наталья Непевная.

По ее словам, нельзя сказать, что проблема эйджизма (дискриминации по возрастному признаку) сведена к нулю. В каждой сфере своя специфика. Например, программиста в 55-60 лет вряд ли кто-то будет рассматривать. Иногда подобная тенденция присутствует и в бизнесе, но она уже идет на спад. "Еще 4-5 лет назад, несмотря на прописанный в Трудовом кодексе запрет на дискриминацию по возрасту, соискателям за 40 часто отказывали в трудоустройстве, находя причины, не связанные с возрастом. Сегодня ситуация меняется", - добавила начальник управления.

Наталья Непевная рассказала, что был период, когда в нашей стране ориентировались на Запад, где молодые активно приходят в политику, в 23-26 лет возглавляют крупные компании, и делали ставку на молодежь в ожидании какого-то прорыва. "Да, молодые более активны, они умеют работать в режиме многозадачности, быстрее воспринимают информацию, владеют информационными технологиями. Но есть и другая сторона медали: они не такие ответственные, у них порой не хватает опыта, часто есть проблемы с коммуникацией. Это компенсируют люди зрелого возраста - они более мудрые, серьезнее подходят к решению вопросов", - пояснила она.

Также у возрастных работников могут быть сложности при трудоустройстве в компании, у руля которых стоят молодые руководители поколения миллениалов. Они ищут единомышленников и набирают в команду таких же. Тем не менее, дальновидный руководитель всегда оценит пользу, которую может принести его бизнесу грамотный и опытный сотрудник, резюмировала координатор проекта.

Своим видением ситуации поделилась начальник управления обучения и развития персонала ОАО "Белинвестбанк" Лора Ункуца: молодые люди прекрасно подходят для проектной работы. Они пришли на проект, с полной отдачей и энтузиазмом отработали, им стало скучно - и они ушли. "А когда нужны ответственность, силы, когда речь идет о постоянном участке работы, мы рассматриваем людей постарше. Для нас это интереснее и надежнее", - подчеркнула она.

Начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун заметил, что меняется качество жизни, увеличивается ее средняя продолжительность. Соответственно, продлевается возраст активности. Сегодняшние молодые пенсионеры еще очень активны на рынке труда. "Поэтому, полагаю, в условиях существующей нехватки кадров, которая в ближайшие десятилетия вряд ли исчезнет, нанимателям придется задуматься о том, что надо принимать на работу таких людей", - констатировал представитель Минтруда.-0-

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