При подготовке к ВНС были аккумулированы все конструктивные мысли и здравые инициативы - Головченко

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время подготовки к шестому Всебелорусскому народному собранию были аккумулированы все конструктивные мысли и здравые инициативы, высказанные людьми. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства по вопросам подготовки и проведения ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, чем подготовка нынешнего собрания отличалась от предыдущих, Роман Головченко отметил значительную продолжительность процесса. "Длительность этого процесса (не организационно-технического, а именно субстантивного) - она и стала отличительной особенностью текущего собрания", - сказал он.

По его словам, собрание подытожит комплексный процесс обсуждения ряда актуальных вопросов, проблем, инициатив, который ранее начался на диалоговых площадках.

"Вся конструктивная мысль народа, здравая инициатива, которая направлена на созидание, аккумулировалась в течение продолжительного периода времени и на диалоговых площадках, и в общественных приемных, и во время звонков, сообщений, поступающих в парламент, на сайт собрания, - рассказал Роман Головченко. - Таким образом выкристаллизовалась та масса вопросов и предложений по развитию страны, которые волнуют разные социальные группы людей".

В период подготовки к собранию звучали разные оценки, предложения, мнения. Они, по словам премьер-министра, были "достаточно диверсифицированные". "Важно, что люди, которые участвовали в этом процессе, - это те, кто хотел там быть, и те, кого на деле заботит будущее нашей Родины, которые переживают, видят направления модернизации, развития страны. Главное - они все заряжены на позитив. У людей есть разные точки зрения, но конечная цель одна - сделать нашу страну лучше", - подчеркнул руководитель правительства.

По его словам, поступившие предложения граждан предметно проанализированы, аккумулированы для включения в материалы, которые готовятся к собранию, они будут учтены в программе социально-экономического развития страны и, возможно, лягут в основу итоговых документов ВНС.-0-