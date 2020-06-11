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Новости
12:54
В центре коррекционно-развивающего обучения в Крупском районе нарушались эпидтребования
Общество
12:51
Неизвестный совершил нападение на школу в Словакии
В мире
12:43
Депутаты приняли в первом чтении поправки об упрощении требований к бизнесу в торговле и общепите
Экономика
12:42
Германия с 16 июня отменяет запрет на въезд в страну сезонных работников
В мире
12:40
Белорусские спринтеры и барьеристы проведут 12 июня контрольную тренировку в Минске
Спорт
12:40
При подготовке молодых специалистов вузы всегда должны опережать время - Капский
Общество
12:34
На шахте "Беларуськалия" погиб рабочий
Происшествия
12:32
Устроивший стрельбу в мечети возле Осло приговорен к 21 году лишения свободы
В мире
12:19
Александр Ксенофонтов стал автором самого красивого гола 12-го тура чемпионата Беларуси
Спорт
12:13
Носкевич: дело о разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске скоро будет направлено в суд
Общество
12:09
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные
Общество
12:07
Завершено расследование убийства молодой женщины, останки которой нашли в Свислочи
Происшествия
12:02
Жительница Чечерска по фото чужих паспортов оформляла рассрочку на гаджеты
Происшествия
12:00
Лукашенко обратил внимание на необходимость ограждений между встречными полосами на магистралях
Президент
11:54
"Этому мы будем уделять самое серьезное внимание" - Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников
Президент
11:47
СК продолжает расследование уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно
Общество
11:46
Молодежь Беларуси и России проводит онлайн-вебинары по истории Великой Отечественной войны
Общество
11:39
Лукашенко дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки СК
Президент
11:37
Жаркая погода сохранится в Беларуси 12 июня
Общество
11:32
Минчанина будут судить за ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка
Происшествия
11:31
Под Минском презентовали крупный загородный жилой комплекс "Зеленая гавань"
Общество
11:29
В Минске женщина продала квартиру родственнику, чтобы избежать конфискации
Происшествия
11:25
Палата представителей дала согласие на назначение Головченко премьер-министром
Политика
11:23
Гомельский ВРЗ примет "Витэн" в матче финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
Спорт
11:20
Температурный рекорд дня 10 июня побит в Беларуси
Общество
11:11
Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 500 тыс.
В мире
11:10
Число геймеров в мире возросло за время пандемии почти на 50%
В мире
11:09
Нидерланды первый улов сельди в благодарность передадут немецким врачам
В мире
11:05
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии использует облачные сервисы для изучения коронавируса COVID-19
Технологии
10:54
Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета
Президент
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