При подготовке законопроектов необходимо учитывать реальные проблемы людей - Попков

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке законопроектов необходимо исходить из реальных проблем, которые существуют в обществе, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков на совещании, где обсуждался проект новой редакции Жилищного кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Попков отметил, что при подготовке законопроектов нужно работать на длительную перспективу, недопустимо часто вносить изменения в нормативные документы. Именно на предварительной стадии, когда формируется концепция того или иного законодательного акта, стоит учитывать реальные проблемы, которые существуют в обществе. Каждый законодательный акт должен быть осмыслен. "Мы должны разговаривать с народом, видеть и слышать то, что его волнует", - сказал сенатор.

При обсуждении новой редакции Жилищного кодекса много внимания было уделено вопросам, связанным с деятельностью товариществ собственников и организаций застройщиков. Председатель правления ТС и ЖСПК (Гродно) Андрей Борко считает, что нужно пересмотреть кворум для принятия решения о создании товарищества собственников. Он также считает необходимым предусмотреть процедуру выхода одного из домов из многодомовых товариществ.

Председатель правления Ассоциации ТС и ЖСПК "Гомельский собственник" Тамара Якубова обратила внимание на то, что стоит еще раз проанализировать вопрос возмещения затрат, связанных с электроэнергией на лифты. Она также подняла вопрос платы за обслуживание домофона, систем видеонаблюдения. "Сталкиваемся с тем, что жилец говорит: "У меня нет договора на домофон, я не буду за него платить". Если имущество находится на балансе, это часть общего совместного имущества, соответственно, это не дополнительная услуга. И вопрос платить или не платить, заключать договор или не заключать не должен стоять", - сказала Тамара Якубова. Аналогично с системами видеонаблюдения: если она приобретена и установлена по решению общего собрания, это не является дополнительной услугой, это общее имущество, которое приобретено в интересах всех жильцов. Соответственно, необходимо нести расходы, связанные с содержанием этого имущества.

Что касается проекта новой редакции Жилищного кодекса, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук сообщила, что он согласован без замечаний областными исполнительными комитетами, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Национальным банком, Следственным комитетом, Национальной академией наук.

Несмотря на то, что действующий Жилищный кодекс принят в 2012 году, жилищное законодательство претерпело существенные изменения, которые в целях оперативности претворялись в жизнь путем принятия актов главы государства. За время своего действия они показали свою эффективность. Таким образом, новая редакция Жилищного кодекса не содержит революционных изменений в жилищной сфере, а лишь на плановой основе систематизирует в едином документе нормативные предписания, принятые за последние годы.-0-