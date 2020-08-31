При покупке квартиры в Minsk World за собственные средства – курс ниже банковского! Всего 2,75 рубля за евро!

Ваш самый выгодный курс – на квартиры в комплексе Minsk World! Готовы сразу оплатить 100% стоимости будущего жилья? Тогда для вас сумма будет рассчитана по специальному фиксированному курсу ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро.

Выбор недвижимости в самом масштабном комплексе Европы впечатляет!

На сегодня строительство ведется в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно уже в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

На выбор покупателей более чем 20 домов – каждый со своим названием и ярким характером!

Например, недавно стартовали продажи квартир в новом 25-этажном доме "Глазго" с ценой от 2 500 рублей за квадратный метр. Красивая небесная тонировка остекления, панорамные окна и остекленные лоджии. Один из трех лифтов – панорамный. Этот дом влюбляет в себя с первого взгляда!

Дом "Глазго"

Еще одна новинка – дом "Кейптаун", который насчитывает 18 этажей. Все остекление имеет красивую тонировку под бронзу. На первом этаже квартиры с высотой потолков 3,3 м, отдельным входом и собственными огороженными террасами. На любой этаж вас мгновенно доставят два лифта, один из которых панорамный.

Дом "Кейптаун"

Все жилье в комплексе Minsk World отвечает самым современным требованиям комфорта!

Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Высота потолков – 2,7 метра, а на первых и последних этажах во многих домах – 3 метра.

В зависимости от количества квартир в каждом подъезде – по два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность – просторные уникальные дизайнерские лобби.

Строительство жилого комплекса Minsk World продвигается с опережением графиков. За ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Преимуществ у комплекса Minsk World много!

Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который уже активно строится. По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл".

Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция – "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города!

Уже началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин

В комплексе будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Буквально на днях стартовали продажи парковочных мест в многоуровневом крытом паркинге на 800 машин. На сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант.

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

В центре комплекса будет разбит большой зеленый парк, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек, а во дворах домов расположатся детские и спортивные площадки.

Все кварталы свяжут велодорожки, а в каждом дворе будут спортивные площадки и тренажеры

Покупайте квартиру в комплексе Minsk World за собственные наличные средства и получайте самый выгодный курс ниже банковского – всего 2,75 рубля за евро!

Но даже если у вас нет сразу всей необходимой суммы – этот вопрос легко решается благодаря уникальным финансовым условиям от застройщика!

Приобрести квартиры в комплексе Minsk World можно в длительную беспроцентную рассрочку. Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения – договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Вы вносите от 30% стоимости квартиры, а остальная сумма делится равными частями на выбранный вами срок.

Поторопитесь – только до конца августа квартиру можно приобрести в рассрочку на 10 лет и даже без первоначального взноса! Остался всего один день, чтобы воспользоваться этими условиями!

Еще один выгодный вариант – партнерский кредит Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 11,25%, в последующие годы – 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Кстати, при покупке квартиры с помощью рассрочки или кредита вы можете получить дополнительную выгоду с помощью акций от застройщика!

Так, владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры экономят 1 000 рублей!

А забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by, вы можете сэкономить при покупке 4 000, 7 000 или 10 000 рублей в зависимости от метража. Удобно, легко, выгодно!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 19 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World – квартиры за собственные средства по невероятно выгодному специальному расчетному курсу 2,75 рубля за евро, а также в рассрочку и кредит! Скидки и акции! Решите свой жилищный вопрос на лучших условиях!

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