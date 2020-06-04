При проектировании многоквартирной застройки предусмотрят места для хранения велосипедов

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места для постоянного и временного хранения велосипедов должны быть предусмотрены в скором времени при проектировании многоквартирной застройки, сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Министерство архитектуры и строительства разрабатывает два документа, которые будут включать разделы по развитию велосипедной инфраструктуры. "В настоящее время уже разработан и проходит стадию окончательного согласования на межведомственном совете при Совете Министров строительная норма по Минску, которая в том числе будет включать разделы по проектированию велосипедной инфраструктуры", - сказала Ольга Верамей.

По ее словам, эти документы предусматривают разработку специальных схем и концепций велосипедного движения, которые будут включать в том числе пункты для постоянного и временного хранения велотранспорта. "Что касается их количества, то предполагается, что это будет одно место на пять квартир", - пояснила представитель министерства. Таким образом, в жилых домах для постоянного хранения велосипедов будут проектировать специальные зоны во вспомогательных помещениях. При проектировании общественных и производственных объектов обязательным условием будет создание велопарковок. Они будут располагаться у въездов на территорию жилых зон, главных входов в здания и вдоль фасадов.

Утвердить новые нормативные документы в Минстройархитектуры планируют до конца года.-0-

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