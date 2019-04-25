При работе с обращениями граждан необходимо представлять себя на месте заявителя - Шлык

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При работе с обращениями граждан необходимо представлять себя на месте того, кто пришел со своим вопросом. Такое мнение высказал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык сегодня на заседании Миноблисполкома по вопросу реализации требований Директивы №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не забывайте, что рано или поздно все мы уйдем на пенсию. И, может быть, часть из нас столкнется с вопросами, с которыми придется обращаться к власти. Поэтому поставьте себя на место этих людей и при законном основании и возможности решите проблему так, как хотели бы, чтобы в будущем решили для вас", - отметил Григорий Шлык.

Он сообщил, что в 2018 году в Администрацию Президента поступило почти 25 тыс. обращений. Из них более 3,7 тыс. - от жителей Минской области. В разрезе тем традиционно жителей области волновали вопросы жилья и жилищно-коммунального хозяйства (851 обращение): в основном это просьбы обеспечить комфортные условия проживания. По вопросам социальной защиты поступило 200 вопросов, по здравоохранению - также около 200. Актуальной остается тема строительства жилья (167 обращений): чаще всего претензии связаны с превышением нормативных сроков строительства и качеством выполнения работ.

Поступают и коллективные обращения. "В случае непринятия своевременных мер по их решению эти проблемы могут иметь далеко идущие негативные последствия. Конечно, заявители бывают разные: и простые, и сложные, и профессиональные жалобщики, и оппозиционно настроенные к власти. Но все они наши люди, поэтому мы должны в каждом видеть прежде всего гражданина страны и стараться помочь решить его проблему", - заключил Григорий Шлык.-0-