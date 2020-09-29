При работе с обращениями необходимо всегда глубоко вникать в проблему - Линевич

29 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. При работе с обращениями граждан необходимо всегда глубоко вникать в проблему. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич по итогам проведения личного приема граждан в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время приема граждан

Анатолий Линевич зачастую сам лично выезжает на место, чтобы детально разобраться в проблемах. "Это необходимо, чтобы увидеть полную реальную картину, и потом можно было пояснить данный заявителю ответ", - сказал он. Такая практика работы полностью оправдывает себя. Так, сегодня с повторным вопросом о подходе к деревне Шевино пришла на прием жительница Витебского района. Привычный маршрут жителей деревни удлинился на 20 м по лесной тропе после того, как санаторий в соответствии с законом огородил свою территорию забором. Данный вопрос находится на контроле. Необходимые разъяснения по нему заявительница получила во время беседы.

Во время приема граждан

Всего на прием к помощнику Президента сегодня пришли четыре человека. Так, инвалид третьей группы из Орши обратился по поводу поиска работы. Предложенные ранее варианты мужчине через центр занятости по различным причинам его не устроили. Вместе с тем поиск подходящей вакансии будет продолжен.

На приеме Игорь Жуковский

Вопрос витебчанки касался затопления чужой квартиры в ее подъезде. По ее словам, это произошло из-за некачественной работы во время ремонта труб. Однако по решению суда она была признана виноватой. Сейчас женщина подала апелляцию. Анатолий Линевич дал поручение местным органам власти детально разобраться в ситуации. "Следует выяснить, действительно ли человек виноват или обслуживающая организация. Надеюсь, в ближайшее время по этому вопросу будет дан предметный ответ", - добавил он.

Жительница Верхнедвинска приехала, чтобы отстоять имущественные права дочери на земельный участок, который планируется частично изъять при реализации проекта по реконструкции моста. Для решения данного вопроса Анатолий Линевич поручил провести выезд на место всех заинтересованных сторон с участием представителей Минтранса.

На приеме Елена Шастакевич

"Любой вопрос следует решать в правовом поле с акцентом на человека, принимать его проблему как свою. Поэтому все обращения берутся на контроль, иногда требуя и долгосрочного решения, подключения республиканских госорганов, чтобы в итоге дать заявителю ответ - положительный или отрицательный", - констатировал Анатолий Линевич.-0-