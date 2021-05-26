При расследовании дела о геноциде населения Беларуси в годы ВОВ допрошены более 150 человек

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура рассказала о расследовании уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства.

Следственная группа Генеральной прокуратуры на данном этапе расследования изучает архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников; наладила поиск по всей стране живых свидетелей, которые могли бы поделиться своими воспоминаниями; организовала работу по установлению ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных жителей Беларуси. Также собираются информация и доказательственная база в отношении ранее неизвестных лиц из числа нацистов и их пособников, которые избежали ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство.

"По состоянию на 26 мая во время раскопок и осмотров в Логойском районе обнаружены и изъяты останки не менее 170 человек, а также пули, гильзы, фрагменты орудий преступления, личные вещи погибших. По изъятым объектам назначены медико-криминалистические и баллистические экспертизы. Перед экспертами поставлены вопросы об установлении пола и возраста погибших, давности захоронения, а также наличии телесных повреждений и возможности их образования от огнестрельного оружия", - рассказали в Генпрокуратуре.

По уголовному делу уже допрошены более 150 человек, в том числе узники лагерей, которые сообщили об условиях содержания, режиме работы и питания. Люди рассказывают, что на протяжении всего времени у них отсутствовали какие-либо гигиенические условия. Содержались они в дощатых бараках, в которых зимой многие умирали от переохлаждения и болезней. За малейшее нарушение режима, а зачастую и беспричинно, к ним применялось насилие. От полученных травм люди умирали. При очень скудном питании работать приходилось по 12-14 часов.

Специалисты также изучают фото- и видеоматериалы, в которых фигурировали нацистские преступники и их пособники. На одном из видео немецкой кинохроники 1943-1944 годов, изъятой при расследовании уголовного дела из Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, запечатлена фашистская символика на улицах Минска. Ряд допрошенных свидетелей сообщил о ранее неизвестных местах уничтожения фашистами мирных граждан и местах их захоронения. Только в Брестской области установлено 23 места, где могут быть захоронены жители Беларуси, погибшие в годы оккупации.

При расследовании используются материалы Чрезвычайной государственной комиссии, созданной указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года. Задачей комиссии было установление и расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба. В актах комиссии содержатся допросы мирных жителей об обстоятельствах сожжения деревень, убийства стариков, женщин, детей.

"Однако, как сейчас стало ясно, не все факты фашистских злодеяний вошли в материалы комиссии. Это подтверждается обнаружением новых мест захоронений. Расследование уголовного дела продолжается, и наша задача - зафиксировать все, в том числе ранее неизвестные факты геноцида мирных граждан Беларуси, установить виновных", - добавили в ведомстве.-0-