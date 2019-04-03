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При рассмотрении обращений надо ставить себя на место заявителя - Косинец

Общество 03.04.2019 | 15:07
Фото из архива
Фото из архива

3 апреля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Государственным служащим надо относиться к проблемам людей, как к своим, ставить себя на их место. Такой вывод озвучил помощник Президента Беларуси Александр Косинец по итогам почти пятичасового приема граждан в Борисовском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего было рассмотрено 18 заявлений, в том числе шесть без предварительной записи. Вопросы в основном житейские: ремонт жилья и дорог, самовольное строительство, водо- и теплоснабжение домов, благоустройство дворов, оказание медицинской помощи, содействие занятости и пенсионное обеспечение, а также проблемы частного порядка, конфликты между соседями.

Так, одна из пенсионерок города попросила сохранить сараи, которые она, как и другие жильцы 8-квартирного дома по ул. Почтовой, самовольно заняли для складирования вещей. Эти постройки по генплану должны быть снесены. "Если сараи не создают проблем для парковой зоны, надо пойти навстречу людям. Облагородить эти помещения и создать условия, чтобы люди могли где-то хранить свои вещи. Цивилизованно, - сказал Александр Косинец. - Давайте посмотрим, можно ли их отремонтировать. Или же взамен сделайте красивые помещения".

Вопрос водоснабжения подняла жительница многоквартирного дома по ул. Стекольной райцентра: на пятом этаже нет напора ни горячей, ни холодной воды. "Сегодня же специалисты должны посмотреть запорную арматуру. Если надо, вскроете лоток, посмотрите, в каком состоянии трубы, какое давление, - обратился Александр Косинец к представителю руководства УП "Жилье". - Затем проверите состояние запорной арматуры на стояках. Если надо, поменяете. Это элементарный технический вопрос. Если бы он касался любого сидящего здесь, был бы давно решен. Там ничего сложного". Также помощник Президента поручил проверить крепление оконных витражей и рам дома: стекла падают на козырьки подъездов. И попросил председателя райисполкома лично подъехать к дому и проконтролировать ситуацию.

Ответ получил и заявитель, который настаивает, что производитель оборудования для вакуумно-роликового массажа необоснованно отнес свою деятельность к бытовым услугам, а не к медицинским. Заявитель работал специалистом по аппаратной коррекции фигуры, причем был заверен нанимателем, что медицинского образования ему для работы с аппаратом не нужно. По этому вопросу уже создана специальная комиссия независимых экспертов, проводится расследование и будет сделан вывод: безопасен ли аппарат, можно ли его применять для массажа тела. "До 5 апреля задача комиссии, созданной Минздравом, - рассмотреть работу такого оборудования", - разъяснил Александр Косинец.

Акционеры ОАО "Борисовский завод полимерной тары "Полимиз" попросили посодействовать, чтобы их предприятие включили в график проверок Комитета государственного контроля, налоговой. Завод применял ряд схем по выводу активов, в 2015 году по этому поводу уже было возбуждено уголовное дело. Но эти схемы, как утверждают заявительницы, продолжают действовать. Александр Косинец дал поручение разобраться в ситуации.

Проблема, с которой обратилась член товарищества собственников здания №52 по ул. Шпилевского в Минске, уже неоднократно рассматривалась на разных уровнях. Решением горисполкома была разрешена реконструкция нежилого помещения на первом этаже в жилое. Это решение сейчас обжалуется в судебном порядке. Работы были сделаны с нарушениями, без проектных документов, из-за чего все товарищество вынуждено уплачивать штрафы. Александр Косинец отметил, что окончательное решение будет за Верховным судом, и обещал передать просьбу мэру столицы, чтобы никаких иных решений (о переводе нежилого помещения в жилое) и действий до тех пор не производилось.

Довелось ему разбирать и соседские споры: о возведении без согласования с заявителями близко к их территории на месте старого гаража двухэтажного строения и размещении рядом с забором кованого вольера, где поселили рысь; о закрытии ворот, которые сосед самовольно обустроил в заборе близко к воротам заявительницы, временами блокируя ей выезд. В каждой из ситуаций Александр Косинец дал советы. "И депутатов подключите к тому, чтобы были нормальные взаимоотношения между людьми", - сделал вывод помощник Президента.

Некоторые граждане пришли за помощью в решении частных вопросов: посодействовать возвращению денег за купленный, но оказавшийся слишком тяжелым для пенсионерки пылесос (как выяснилось, промышленный); помочь с зачислением в трудовой стаж 11 месяцев неучтенной воинской службы. Была и жалоба на нанимателей, которые не продлили контракт без объективной причины, нарушали его условия. Александр Косинец участливо отнесся к проблемам заявителей и дал советы, перенаправил в компетентные органы, разъяснил порядок действий. Он также отметил, что инициировал рассмотрение вопроса об исчислении стажа военных и начислении им пенсии на министерском уровне. Отдельное внимание помощник Президента обратил на ситуацию на рынке труда Борисова в целом.

Один из заявителей поднял вопрос борьбы с аутоиммунными заболеваниями в Беларуси и предложил проверить по методу доказательной медицины методику, разработанную российским физиологом. Александр Косинец пообещал рассмотреть это предложение и дать предметный ответ. "Но ни в коем случае нельзя допустить шарлатанства", - подчеркнул он.

"Почти ни одного вопроса уровня помощника Президента не было, - прокомментировал прием Александр Косинец. - На местах все зависит от кадров. Рассматривая любой вопрос, надо ставить себя на место человека. Там, где надо помочь, - помогать, где подсказать, - подсказывать. И не допускать конфликтных ситуаций. Мы плохо работаем с людьми на местах, наблюдая, как они начинают воевать друг с другом, доводя до суда. Осадок оставила ситуация, когда родственники между собой не могут договориться и привлекают власть".

Как сообщалось ранее, представители Администрации Президента Беларуси во время плановых выездных приемов граждан в регионах проверяют, как местные власти решают вопросы, направленные в БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом". Так, 2 апреля заместитель начальника главного экономического управления - начальник управления развития регионального потенциала Светлана Скалабан провела прием в Несвижском райисполкоме. Другие возможности обратиться к представителям Администрации будут 4 и 5 апреля у жителей Дрогичинского, Мозырского, Сенненского, Островецкого и Дрибинского районов. Позже выездные приемы продолжатся.-0-

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Теги
Косинец, обращения граждан
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