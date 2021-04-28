При разработке программы возрождения чернобыльских земель первична экономика - Довгало

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При разработке программы возрождения чернобыльских земель на первый план выходит экономика. Такое мнение член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей, депутат по Гомельскому-Советскому округу №34 Ирина Довгало высказала газете "СБ. Беларусь сегодня", комментируя поручение Президента о подготовке соответствующего документа, сообщает БЕЛТА.

"Независимо ни от чего, первично - это экономика: будут рабочие места, будет производство - значит, будут заработная плата и условия для жизни", - отметила парламентарий.

По ее словам, не менее важный аспект - экология и здоровье. "Люди должны знать, что они живут пусть и не в чистой зоне, но безопасной. И это также влияет на создание рабочих мест, - сказала Ирина Довгало и подчеркнула, что добротные условия в загрязненных районах созданы уже сейчас. - Посмотрите, насколько чистые там улицы. В населенные пункты вкладывалась душа. Реконструировали не только сами районные центры, но и агрогородки и даже маленькие деревни. Старались делать так, чтобы жить людям было приятно и комфортно".

Как сообщалось ранее, разработать программу возрождения чернобыльских земель Александр Лукашенко поручил 26 апреля во время совещания в Брагине.

"Эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля. С некоторыми особенностями", - заявил Александр Лукашенко. По его словам, не следует стремиться восстановить небольшие деревни, и это не нужно делать: "Нам надо определиться, как мы говорили в Наровле, где будут жить люди. А это районные центры (они есть) и агрогородки, которые в принципе существуют. Надо сосредоточиться на этих агрогородках".

Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. "Но первоочередным образом нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их немало. Много таких участков", - отметил глава государства.

Естественно, будут уделять внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике этих районов.

"Юг нашей страны - мы должны подумать, что будем делать. Вплоть до того, что, как мы когда-то планировали, из Житкович железную дорогу бросить до Ельска, закольцевать. Сейчас посчитаем, если она хотя бы за 10-12 лет окупится, это надо делать, чтобы вовлечь этот регион. Ну и другие дороги надо подтягивать. Словом, надо восстанавливать район, определиться, где будут жить люди. Мы должны понимать, какие предприятия там построить, какие будут рабочие места", - сказал Александр Лукашенко.

Стоит задача выработать соответствующую программу к сентябрю.-0-