При решении вопросов в СНГ нельзя забывать о простом человеке - Ертысбаев

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При решении вопросов в Содружестве Независимых Государств нельзя забывать о простом человеке. Такое мнение сегодня журналистам высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель Казахстана при уставных и других органах Содружества Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат принял участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества в Исполнительном комитете СНГ в Минске. "В свое время Президент Казахстана предлагал программу "Десять простых шагов навстречу простым людям". И, действительно, мы часто акцентируем внимание на структуре, названии самого Содружества, говорим о необходимости сближения народов, экономик, забывая о простом человеке", - сказал Ермухамет Ертысбаев.
Он добавил, что Казахстан выступает за либерализацию миграционного режима на пространстве СНГ. "Для простого человека это было бы очень комфортно. У нас в этом плане существует еще много барьеров. И я вижу, как на каждом заседании главы государств говорят о необходимости устранить барьеры в торговле, в сближении народов, но этот процесс пока идет медленно", - отметил посол.-0-
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