При выплате надбавок за работу с инфекциями применяется дифференциация - главврач поликлиники

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При выплате денежных средств за работу в условиях, связанных с инфекциями, применяется дифференцированный подход. Об установлении таких выплат в конкретном учреждении здравоохранения корреспонденту БЕЛТА рассказала главный врач 39-й поликлиники Минска, главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава Ольга Есманчик.

В соответствии с указом №131 от 16 апреля 2020 года дополнительное материальное стимулирование положено работникам здравоохранения всех бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности) - врачам, средним медработникам и иным работникам (санитаркам, сестрам-хозяйкам, водителям, лифтерам), которые участвуют в оказании медпомощи пациентам с инфекциями и контактам первого уровня. Речь идет об инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, ближневосточном респираторном синдроме (MERS), холере, чуме и геморрагической лихорадке Эбола.

Работники 39-й поликлиники 6 мая получили расчетные листки и у некоторых возникли вопросы о размере суммы выплаты дополнительных денежных средств в соответствии с этим указом.

Ольга Есманчик отметила, что в связи с этим в присутствии представителя профсоюзного комитета прошла полуторачасовая встреча с коллективом учреждения, на которой разъяснили размер суммы доплат на примере конкретных ситуаций.

Главный врач пояснила, что сумма надбавки зависит от должности работника, фактически отработанного времени (в том числе сверх нормы рабочего времени), количества принятых пациентов с коронавирусной инфекцией. "Комиссия учреждения работала с первичной медицинской документацией. Учитывался каждый пациент, который посетил конкретного сотрудника, маршрут его передвижения по учреждению, в соответствии с этим и производились выплаты денежных средств", - сказала главврач.

Повышенную зарплату получила терапевтическая служба - врачи общей практики, помощники врача и медсестры, которые были в составе выездных контактных бригад или вели первичный прием пациентов с повышенной температурой в кабинете инфекционных заболеваний. Впоследствии у некоторых из этих пациентов подтвердилась коронавирусная инфекция, а кто-то остался контактом первого уровня.

В апреле в 39-й поликлинике был подтвержденный случай контакта медицинского регистратора с пациентом, у которого потом выявили COVID-19. Работнику полагалось дополнительное материальное стимулирование. Также выплатили надбавку и двум рентгенлаборантам, делавшим рентгенограмму пациентам с установленным диагнозом коронавирусной инфекции.

На встрече все сотрудники получили исчерпывающие ответы на вопросы, добавила главврач.

Как ранее сообщила заместитель начальника управления экономического анализа и развития здравоохранения Минздрава Елена Крутова, надбавку получит каждый работник здравоохранения, который привлекается к работе в условиях, связанных с указанными инфекциями. "Даже те, кто участвует не постоянно, а привлекается для оказания медицинской помощи пациентам. Они получат (надбавку. - Прим. БЕЛТА) не за весь месяц, а разово, за ту смену, когда они оказывали медпомощь пациентам с COVID-19", - сказала она.

Ежемесячные надбавки устанавливаются приказом руководителя бюджетной организации. Для определения их правомерности ежемесячно проводятся заседания комиссии по определению условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих и компенсирующих выплат работникам. К этой работе рекомендуется привлекать руководителей структурных подразделений. Выплаты возможны как по основной должности, так и по должности, которую работник занимает на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени.-0-