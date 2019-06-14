При выполнении работ в жару должны устанавливаться дополнительные перерывы - ФПБ

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жару наниматель должен установить работникам дополнительные перерывы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси со ссылкой на главного технического инспектора труда ФПБ Павла Манько.

Наниматель по законодательству должен обеспечить безопасные условия труда. В том числе это касается микроклимата, освещения и температурного режима, средств индивидуальной защиты.

При выполнении работ в жару наниматель должен установить дополнительные специальные перерывы. Оптимальная длительность одного перерыва на отдых составляет для работников большинства массовых профессий 5-10 минут. При меньшей длительности недостаточно восстанавливается работоспособность, а при слишком длинных перерывах нарушается рабочая установка.

Кроме того, в обязанностях работодателя - обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью. Важна питьевая вода. Если ее невозможно провести централизованно, то работников обеспечивают бутилированной водой. В цехах с избытком тепла работникам должна поставляться подсоленная газированная или минеральная вода с содержанием соли до 0,5%. Газированную воду можно заменять бутилированной минеральной.

Работникам могут быть установлены надбавки за работу в условиях повышенных или пониженных температур.

Техническая инспекция труда проводит плановые мониторинги температурного режима в период повышенных и пониженных температур. Как правило, мониторинг проходит во время плановых посещений организаций.

В случае ненадлежащих условий труда работники могут обратиться на горячую линию ФПБ по телефону (8-017) 203-90-48 с 8.30 до 11.30 и с 15.30 до 17.30 ежедневно.-0-