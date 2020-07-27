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27 июля 2020, 09:56

При желании стать программистом и работать в ПВТ может любой студент БГУИР - Никульшин

Борис Никульшин
Борис Никульшин
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В учреждениях высшего образования Беларуси стартовала вступительная кампания. Свои двери перед абитуриентами открыли 50 вузов, в их числе 8 частных. Всего в этом году в студенческие аудитории придут около 55 тыс. первокурсников. Об особенностях приемной кампании в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, конкурсе и проходных баллах корреспонденту БЕЛТА рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Борис Никульшин.

- Борис Викторович, какое количество специальностей предлагает БГУИР абитуриентам? Какие из них наиболее популярные?

- БГУИР будет набирать студентов по 33 специальностям: 31 - технико-технологического профиля и 2 - экономического. На все формы обучения планируется принять 3240 студентов. Новых специальностей в этом году нет. Мы не ощущаем такой необходимости, все имеющиеся специальности традиционно пользуются спросом. Наиболее популярные из них связаны с информационными технологиями. Это специальности факультета компьютерных систем и сетей (ФКСИС), факультета информационных технологий и управления (ФИТУ).

Например, в 2019-м на бюджет самый высокий проходной балл сложился по специальности "информационные системы и технологии в игровой индустрии" (ФИТУ) - 364. На втором месте - "программное обеспечение информационных технологий" (ФКСИС) - 360 баллов. При этом нельзя сказать, что на платную форму обучения конкурс заметно ниже. В прошлом году и "платники" должны были иметь не менее 250 баллов.

- Какие в этом году минимальные пороги ЦТ для поступления?

- Минимальные пороги для поступления по ЦТ определены Министерством образования. По первому профильному предмету, а у нас это математика или физика, нужно набрать минимум 20 баллов, по второму профильному, если это математика или физика, - 10, если иностранный язык - 15 баллов. Результат ЦТ по третьему предмету (русский или белорусский язык) должен быть не ниже 10 баллов.

- Расскажите об алгоритме подачи документов в БГУИР. Есть ли какие-то особенности в этом году?

- Мы всегда стремимся упростить и ускорить процесс подачи документов. В частности, в БГУИР уже около 10 лет работает автоматизированная система подачи заявлений и зачисления нашей собственной разработки. В ее основе - создание личного кабинета. Поэтому первое, что нужно сделать, - это зарегистрироваться в личном кабинете на сайте университета и заполнить там заявление, которое затем нужно распечатать. Там же можно записаться в электронную очередь, выбрав удобное для себя время прихода в университет. Перечень документов, которые нужно иметь с собой, можно найти на сайте.

Новшество этого года - сканирование паспорта абитуриента, в результате чего основные данные сразу попадают в его личное дело. Это не только ускоряет процесс приема документов, но и исключает ошибки.

- Что дает регистрация в личном кабинете? Это обязательно?

- Возможностями, которые предоставляет личный кабинет, пользуются 98% абитуриентов. Это существенно сокращает и упрощает все процедуры поступления. Так, у нас зачисление происходит по общеуниверситетскому конкурсу, а это значит, что в заявлении абитуриент может указать хоть все специальности технико-технологического профиля в порядке приоритетности. Наличие автоматизации позволяет выбрать название специальности по первым буквам, а не переписывать их вручную. К тому же немаловажно, что абитуриент может сделать это в спокойной обстановке, дома.

Заметно повышает комфортность обслуживания и позволяет избежать очередей и длительного ожидания электронная очередь, что очень актуально сейчас. Есть и дополнительные бонусы. Например, возможность задать свои вопросы приемной комиссии и там же получить на них ответы.

Кстати, мы ушли от практики, когда заявление можно было подать только ответственному выбранного факультета. Абитуриент может отдать свой пакет документов на любом свободном рабочем месте. Это стало возможным благодаря тому, что данные о нем мы записываем не в бумажный журнал, который лежит на столе, а в электронный.

Те, кто не зарегистрировался в личном кабинете заранее, может сделать это на месте в компьютерном зале. Воспользоваться этим сервисом могут также те, кто, например, пока ехал в университет, передумал и решил поменять приоритетность выбранных специальностей.

- Что представляет собой конкурс в БГУИР, как его можно мониторить?

- Конкурс в БГУИР - альтернативный с учетом списка специальностей. Если абитуриент не проходит по первой указанной им специальности, мы рассматриваем вторую и так далее. Тех, кто не прошел ни на одну из них, мы записываем еще в один список тоже по убыванию баллов и при наличии свободных мест зачисляем на другие специальности решением приемной комиссии. Если абитуриентам не понравится предложенный вариант, они могут забрать документы и переориентироваться на платное обучение с желаемым списком специальностей.

Я понимаю, сейчас все хотят быть программистами, хотят разрабатывать игры, но я бы посоветовал молодым людям не быть такими категоричными. Все специальности у нас современные и перспективные. На всех факультетах есть совместные с резидентами ПВТ лаборатории. Компании-резиденты проводят обучающие курсы, подбирают себе сотрудников, поэтому при желании стать программистом и работать в ПВТ может любой наш студент. Просто нужно этого очень хотеть и приложить определенные усилия.

Мониторить ситуацию с поступлением можно на сайте. По каждой специальности формируется проходной балл. Оценить свои шансы на зачисление может каждый, сопоставляя проходной балл со своими результатами. Принятые приемной комиссией решения отображаются в личном кабинете. Затем будет вывешен приказ о зачислении. Абитуриенту останется ждать справку-вызов.

- Можно ли сразу при подаче заявления указать, что абитуриент готов учиться платно, если не проходит на бюджет?

- Абитуриент может сразу оформить два заявления - на бюджет и на платную форму получения образования. Можно это сделать и после того, как закончится прием заявлений на бюджет, поскольку на платные места мы будем принимать документы по 15 августа (на бюджет по 31 июля). Финиш кампании - зачисление на платную форму обучения по 17 августа.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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