Прибалтийская логистическая компания Balti Logistika открывает первый филиал в Минске

Компания Balti Logistika, официальный представитель UPS Supply Chain Solutions, открывает филиал в Беларуси. Представительство в Минске поможет белорусским предприятиям сделать международные логистические решения еще более эффективными.

Balti Logistika успешно работает в Эстонии, Латвии и Литве более 15 лет. Благодаря партнерству с UPS Supply Chain Solutions, крупнейшей логистической компанией, которая обслуживает свыше 200 стран и территорий, белорусские клиенты получат фактически неограниченные возможности для экспорта и импорта грузов по всему миру.

"Наша компания хорошо себя зарекомендовала в странах Балтии - предприятие показывает стабильный рост, и за последние четыре года его оборот увеличился в два раза. Считаем, что сейчас самое время расширить границы своей деятельности за пределы Прибалтики", - поясняет Лейли Гулиева, генеральный директор минского офиса Balti Logistika.

Компания имеет огромный практический опыт в организации авиа-, морских и железнодорожных перевозок на дальние расстояния по таким направлениям, как Северная Америка и Юго-Восточная Азия.

В Balti Logistika уверены, что ключевую роль в белорусском транзитном бизнесе играет железнодорожный транспорт. Китай значительно инвестировал в развитие железнодорожной инфраструктуры, в связи с чем роль железнодорожного транспорта в азиатском направлении существенно возросла, и тенденция роста будет продолжаться.

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