Прибывающие в Беларусь беженцы найдут здесь второй дом - Татура

Около 9,7 тыс. иностранцев из 71 страны обращались с ходатайствами о защите в МВД Беларуси. Только с начала этого года таких людей было свыше 260. Кто обращается с просьбой об убежище в Беларуси и кому оно предоставляется, рассказал в комментарии БЕЛТА заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Александр Татура.

В Беларуси создана национальная система предоставления убежища. Она основана на международно признанной концепции защиты вынужденных мигрантов. Беларусь в 2001 году присоединилась к Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, к Протоколу 1967 года, который касается статуса беженцев. Страна последовательно выполняет принятые обязательства.

"Национальное законодательство гарантирует доступ иностранцев и лиц без гражданства к процедурам ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища. Любой гражданин другой страны может заявить о намерении получить защиту в Беларуси. Сделать это можно как непосредственно при пересечении границы, так и находясь на территории Беларуси", - отметил Александр Татура.

Решения по результатам рассмотрения каждого ходатайства принимает Департамент по гражданству и миграции МВД. Иностранцам, которым отказано в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты в Беларуси, гарантировано право на обжалование таких решений в судебном порядке.

Законодательство о вынужденной миграции действует в Беларуси с 1997 года. С тех пор с ходатайствами о защите обратились около 9,5 тыс. иностранцев из 71 государства. Статус беженца получили 954 человека, дополнительная защита предоставлена более 4 тыс. вынужденных мигрантов.

Статус беженца предоставляется иностранцу, который находится на территории Беларуси в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований в своей стране по определенным признакам. "Дополнительная защита предоставляется тому, у кого существуют обоснованные опасения столкнуться на родине с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта. Следует отметить, что критерии предоставления статуса беженца и дополнительной защиты в Беларуси полностью соответствуют международным стандартам в сфере вынужденной миграции", - сказал Александр Татура.

До 2013 года с ходатайствами о предоставлении защиты ежегодно обращались около 200 человек. Наибольшее количество обращений принималось от граждан Афганистана - до 70%. "Начиная с 2014 года значительно увеличилось количество вынужденных мигрантов, обратившихся за защитой в нашей стране. Это произошло из-за событий в юго-восточных регионах Украины и вооруженных конфликтов в странах Азии и Африки. В 2014 году с ходатайствами обратилось более 860 иностранцев, а в 2015-м - свыше 1,2 тыс.", - рассказал заместитель начальника ДГиМ МВД.

Несмотря на введенные многими государствами ограничения в связи с пандемией коронавируса, в этом году количество обращений иностранцев о предоставлении защиты в Беларуси остается на высоком уровне. С начала года с ходатайствами о защите обратились более 260 иностранцев из 21 государства. "Граждане Украины, преимущественно проживавшие в Донецкой и Луганской областях, составили около 75% от общего числа ходатайствующих о защите. Кроме того, в 2020 году с ходатайствами о защите обратились граждане России, Афганистана, Сирии, Турции, Йемена, Камеруна, Армении, Казахстана, Монголии и некоторых других государств Азии и Африки", - сообщил Александр Татура.

В течение последних шести лет больше всего вынужденных мигрантов приезжает в Беларусь из Украины. "После начала вооруженного конфликта в юго-восточных регионах Украины с соответствующими ходатайствами обратились более 4,2 тыс. украинских граждан. В результате свыше 3,8 тыс. украинцев из регионов, где происходили боевые действия, получили дополнительную защиту", - проинформировал Александр Татура.

Среди получивших одну из форм защиты украинцев около двух третьих - люди трудоспособного возраста, треть - несовершеннолетние, пенсионеров около 5%. Примерно 80% трудоспособных работают или учатся, 8% находятся в отпуске по уходу за ребенком, около 12% ищут работу. "Таким образом, среднестатистический портрет живущего в Беларуси вынужденного мигранта выглядит следующим образом: это лицо трудоспособного возраста, имеющее оплачиваемую работу, зачастую это семья с одним и более ребенком, в некоторых семьях супруга находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, - подчеркнул Александр Татура. - Можно сказать, что эти граждане успешно интегрируются в белорусское общество. Более 200 человек из числа иностранцев, получивших статус беженца в Беларуси, приобрели гражданство нашей страны".

Успешное функционирование национальной системы предоставления убежища основывается на конструктивном взаимодействии госорганов с международными и неправительственными организациями. В первую очередь это представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции, Белорусское Общество Красного Креста и другие неправительственные организации.

"Благодаря их конструктивному взаимодействию в стране реализован ряд проектов. Они задействуют такие сферы, как предоставление правовой, социальной, медицинской и материальной помощи наиболее уязвимым и нуждающимся категориям из числа лиц, ищущих убежище. Также это проекты международной технической помощи для государственных и общественных структур, направленные на укрепление их потенциала и повышение квалификации сотрудников", - сказал Александр Татура.

Например, при содействии Представительства УВКБ ООН в Беларуси созданы и функционируют три пункта временного поселения иностранцев, которые ходатайствуют о защите. В пунктах на период рассмотрения ходатайств о защите одновременно можно разместить около 60 человек. Белорусское общество Красного Креста в последние годы привлекло значительные финансы иностранных доноров для оказания гуманитарной помощи лицам, ищущим убежище, беженцам и мигрантам.

"Можно быть уверенным, что благодаря совместным усилиям государственных органов и неправительственных организаций прибывающие в нашу страну беженцы найдут здесь второй дом", - заключил Александр Татура.

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