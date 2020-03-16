Прибывшие в Москву белорусы должны самоизолироваться на 14 дней

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Прибывшие в Москву граждане Беларуси должны самоизолироваться на 14 дней. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России со ссылкой на указ мэра Москвы Сергея Собянина.

"Указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года введены дополнительные ограничения для граждан в связи с коронавирусом. В том числе вводится обязанность граждан, прибывших из Республики Беларусь, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)", - отметили в дипмиссии.-0-