Прибывшим в Норвегию туристам рекомендуют вернуться на родину из-за коронавируса

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристам, прибывающим в Норвегию, рекомендовано вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Накануне в этой стране введен 14-дневный домашний карантин для всех лиц, возвратившихся в страну после 27 февраля из государств за пределами Скандинавии, независимо от наличия у них симптомов коронавируса. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швеции.

"Туристам, прибывающим в Норвегию, будет рекомендовано вернуться на родину, - отметили в дипмиссии. - В противном случае туристы должны будут связаться с местным врачом. Предполагается, что учреждение здравоохранения должно обеспечить выполнение такими туристами рекомендаций, аналогичных тем, которые даны норвежцам, вернувшимся из регионов продолжающегося распространения COVID-19, то есть 14-дневного карантина".

При этом посольство рекомендует учитывать, что в связи с большим количеством заболевших на душу населения система здравоохранения Норвегии уже подвергается крайне высокой нагрузке. На сайте дипломатической миссии размещена информация с телефонами и другими контактными данными служб, куда можно обратиться за помощью в случае появления симптомов коронавируса.-0-