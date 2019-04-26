Причастные к нарушениям правил проведения олимпиады по географии уволены - Минобразования

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причастные к нарушениям правил проведения республиканской олимпиады по географии уволены, сообщили БЕЛТА в Минобразования.

Для всестороннего изучения информации о возможных нарушениях в ходе республиканской олимпиады по учебным предметам была создана комиссия. По итогам ее работы подтвержден факт утечки информации об олимпиадных заданиях заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету "География".

На внеочередном заседании жюри заключительного этапа олимпиады по географии принято решение об аннулировании результатов учащихся, в отношении которых установлены факты доступа к олимпиадным заданиям.

Минобразования направило письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям виновных.

Проведено анонимное анкетирование всех участников республиканской олимпиады, результаты которого детально проанализированы министерством.

В настоящее время вносятся изменения в порядок проведения республиканской олимпиады по учебным предметам. Уже в следующем учебном году она пройдет по новым правилам.-0-