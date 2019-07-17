Прически с начесом и спортивные штаны — "Аливария" показала дресс-код предстоящего A-Fest

Музыканты Nizkiz и певица Palina, главный тренер БАТЭ Алексей Бага, ведущая Анна Бонд и другие участники предстоящего A-Fest показали образы, в которых они отправятся на фестиваль. Олдскульные куртки и треники из родительского гардероба станут рекомендованным дресс-кодом опен-эйра, который пройдет 10 августа в Лошицком парке.
В этом году A-Fest приурочен к важной дате — 155-летию "Аливарии". В честь юбилея организаторы решили вспомнить не только историю пивоваренной компании и ее вечные ценности, но и провести сам A-Fest в духе "старой школы" — с соответствующей музыкой, одеждой и развлечениями.
— Мы предлагаем поэкспериментировать и представить, каким мог быть A-Fest, если бы проходил в Минске 10, 20 или 40 лет назад, а на нем танцевали и делали "селфи" наши родители, — рассказали в "Аливарии". — В этом году на фестивале выступят артисты, которые у многих ассоциируются с их "2007-м", а также впервые появится тематический дресс-код. Мы предлагаем достать фотографии из семейных альбомов, выбрать на них самые стильные образы своих пап и мам и повторить их для A-Fest. Дресс-код не будет обязательным. Вход на фестиваль для всех гостей останется свободным.
Для создания олдскульного образа предлагают вдохновляться видеороликами хедлайнеров. Клипы K-Maro активно крутили по MTV в начале 2000-х, об украинцах "Бумбокс" и их "Вахтерах" заговорили как раз в 2007-м. Среди поклонников белорусской группы Nizkiz преобладает поколение Z, которое давно косплеит ретро-образы родителей. За яркой олимпийкой и джинсовкой oversize организаторы советуют заглянуть в шкаф на даче или в любой молодежный магазин с масс-маркетом.
Первыми свои фестивальные образы показали участники и гости предстоящего A-Fest. Посмотрите, как получилось современными вещами воссоздать стиль 90-х, 70-х и даже наряд самого Чапского.
В фотосессии поучаствовали:
Анна Бонд, блогер и ведущая.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ.
Palina, белорусская певица.
Александр Ильин, фронт-мен группы Nizkiz.
Надежда Дамковская, организатор проекта Health Me Up.
Гриша Gdehodil, фуд-блогер.
Роман Стрига, куратор фотопроекта.
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