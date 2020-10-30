Причины латентности наркомании исследуют в Академии МВД

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование для определения причин латентности наркомании проводят в Академии Министерства внутренних дел, сообщила журналистам заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерина Шелегова, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблема латентности наркомании остается, отметила замначальника управления. "Явление наркомании само по себе является латентным. Для выяснения причин и факторов, влияющих как на появление наркомании, так и ее распространение, причин латентности сейчас в Академии МВД проводится масштабное исследование", - сказала Екатерина Шелегова. По ее словам, в декабре планируется представить некоторые результаты.

"Более того, по итогам этого исследования, возможно, будет предложен ряд корректировок в нормативные правовые акты", - добавила замначальника управления.-0-

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