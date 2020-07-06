"Приехали в отпуск, а остались навсегда". Как семья беженцев из Украины строит жизнь в Барановичах

- Помню, что в мае в городе начались обстрелы, и вокруг все говорили о том, что это надолго и закончится печально. Но верить не хотелось. И даже думать о том, чтобы все бросать и начинать где-то жизнь с нуля, не хотелось, - вспоминает события тех дней украинка Анна. - Поэтому в июле я с мужем и двумя детьми уехали на море с надеждой, что переждем несколько недель, и все закончится. А когда вернулись, стало только хуже. Один из наших родственников принял решение уезжать в Беларусь и сказал, что может нас забрать. Мы долго не думали, быстро собрали вещи и поехали.

- Бывали до этого в Беларуси?

- Нет, ничего о ней не знала. Мне только рассказывали, что здесь комфортно жить, в новостях что-то слышала, но для меня она была загадкой. Мне кроме Донецка ничего не надо было! О Барановичах, куда мы приехали, знала по рассказам только то, что это небольшой спокойный город.

Ехали изначально сюда как в отпуск, к сентябрю-октябрю планировали вернуться домой. У меня даже теплых вещей с собой никаких не было. Это уже потом через каких-то знакомых, соседей, кто ехал, просили передать вещи, что-то пришлось покупать.

Квартира, мебель, бытовая техника — все осталось в Донецке. Я только один раз туда поехала, через год, когда нужна была трудовая книжка для устройства на работу. И я отправилась за ней в Украину через Россию. Забрала документы и какие-то мелкие приборы вроде мясорубки, миксера, то небольшое, что можно было увезти с собой.

- Помните дорогу из Донецка в Беларусь?

- Мы выезжали в тот момент, когда все еще было относительно спокойно, не нужны были пропуски на блокпостах. Ехали на машине, и обязательным условием было то, что на ней должен висеть кусочек белой простыни. Это означало, что едет мирное население. А на нем было написано слово “дети”, чтобы было понятно: едет семья и в машине есть дети. Нас пропустили без проблем и обысков. Но я знаю, что не у всех поездка прошла так просто и спокойно. Знакомые рассказывали, что кого-то тщательно досматривали, обыскивали всю машину, вещи, поэтому нам в целом повезло.

- Какое было первое впечатление о новом доме?

- Помню, что в день приезда всю ночь не спала. В памяти отложились белорусские пограничники, которые отличались от упитанных украинских. Молодые ребята были, такие подтянутые, спортивные. И один из них на белорусском языке спросил, спят ли дети? Я еще никогда не слышала белорусскую речь, и для меня это было необычно.

Еще меня очень порадовали пейзажи. Я всегда говорила мужу, что мечтаю поехать отдыхать туда, где красивые леса, растут березы и сосны. И вот мы едем по трассе, трава скошена, растут те самые березы и сосны. Сколько на них смотрю и любуюсь, до сих пор насмотреться не могу! А моя мама переехала к нам только через 2 года.

- Не захотела ехать сразу вместе с вами?

- Ей уже больше 60 лет, в таком возрасте, конечно, тяжело менять место жительства. Она не хотела ехать, а сейчас очень довольна. В Украине жила у сестры, дом разбомбили, поэтому схватила вещи, какие были, и приехала. У нее тогда от стрессов сильно поднималось давление, доходило до 270. А с собой не было никаких лекарств. И уже в Беларуси медики ей очень помогли, давление стабилизировали, мама начала обустраивать здесь свою жизнь. Сейчас живет в общежитии, у нее своя отдельная комната. По образованию она фармацевт, смогла устроиться в больницу санитаркой. Вот уже несколько месяцев помогает врачам работать с больными коронавирусом, причем к ним в отделение поступают тяжелые случаи. Сейчас работает по такому графику: сутки на работе, дома три дня. В больнице четко соблюдено: грязная зона, чистая зона, мама работает в защитной амуниции, и случаев заболевших среди персонала у них не было.

- Волнуетесь за маму?

- Волнуюсь, но она говорит так: «Мне уже много лет. Пусть лучше молодежь побережется, а я буду работать».

- А вы как обустраивали свою жизнь на новом месте?

- Конечно, нам пришлось все строить с нуля, но помощь пришла, откуда не ждали. Через Красный Крест узнали про такую организацию, как УВКБ ООН, и мы получали от них ежемесячную материальную помощь. Для меня было очень неожиданно то, что кто-то будет нам так помогать. Это было хорошей поддержкой для нашей семьи в непростой момент.

Когда младший ребенок пошел в сад, мне удалось устроиться на работу кладовщиком-оператором АЗС. Муж также сразу начал искать варианты подработать. Мы приехали летом, а это горячая пора для ремонтов, и он искал, кому нужны помощники. Потом перешел в стройтрест, а сейчас устроился на постоянную работу в другое место. Через какое-то время у нас родился еще один малыш – Семен, поэтому я снова в декретном отпуске.

- Спустя шесть лет жизни здесь, можете назвать Беларусь своим домом?

- Да, мы уже обустроились. Дочка Ксюша пошла здесь в первый класс, средний Степа вообще не помнит Донецк, ему на момент переезда было 11 месяцев. Смогли взять кредит на новую квартиру как многодетные и уже в нее переехали, хотя до этого жили в общежитии. Помню, первым дело в квартиру сразу купила диван в рассрочку. Сказала семье: хочу, чтобы к нам приходили гости. Знакомых у нас за эти годы появилось очень много, а вот надежных друзей в этом возрасте заводить тяжело. Хотя белорусы очень похожи на украинцев, такие же добрые и отзывчивые.

Знаете, мне жалко было уезжать из того Донецка, который был раньше. Но он уже не тот и таким не будет, поэтому сожалений нет. Надо поднимать детей, очень хочется получить белорусское гражданство. Сделать это просто, но у нас большая семья, и за отказ от украинского гражданства нужно платить большую сумму. А нам нужно доделать ремонт в квартире, мы получили ее без отделки. Машину хочется купить, чтобы ездить, куда захотим. Планов много!

- Что для вас значит «дом»?

- Дом — там, где моя семья. Главное для меня, чтобы близкие были рядом. Одному и в сытой Швейцарии жить невыносимо.

Интервью подготовлено в партнерстве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси. УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев – всемирная организация, чьи усилия направлены на спасение жизней, защиту прав и создание лучшего будущего для беженцев, вынужденно перемещенных людей и лиц без гражданства. Агентство стремится обеспечить право каждого человека, бегущего от насилия, преследования, войны или катастрофы в родной стране, искать убежища и получить защиту в другом государстве. Представительство УВКБ ООН в Беларуси способствует вовлечению бизнес-сектора в гуманитарную деятельность, а также ведет совместную деятельность с органами государственного управления. УВКБ ООН в Беларуси работает с сентября 1995 г.

Фото из личного архива