Прием работ на конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь" стартует 1 января

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общественное объединение ветеранов проводит конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь", посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Конкурс призван художественными средствами рисунка продолжить работу по сохранению и увековечиванию памяти, героизма и мужества советских воинов в годы Великой Отечественной войны", - отметили организаторы.

Участники в трех возрастных категориях - 7-9, 10-12 и 13-15 лет - представляют свои работы в районные ветеранские организации (по месту жительства) с 1 января по 25 февраля 2022 года.

Им предлагаются на выбор четыре темы конкурсных материалов: "Они сражались за Родину", "Дорогие мои ветераны", "Праздник Победы глазами детей", "Моя семья и Великая Победа".

На первом этапе, до 14 марта, определяются лучшие работы на региональном уровне. Они собираются на базе ветеранских организаций областей и Минска, которые до 4 апреля проводят свой отбор и направляют лучшие рисунки для рассмотрения в Республиканский совет Белорусского общественного объединения ветеранов. Итоги конкурса будут подведены 30 апреля.

Победители и призеры в каждой возрастной группе будут удостоены звания лауреатов, получат грамоты и ценные подарки.-0-