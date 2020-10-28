Прием таможенных документов в автоматизированной системе могут приостановить в ночь на 29 октября

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная приостановка приема и обработки таможенных документов в национальной автоматизированной системе таможенного декларирования возможна в ночь на 29 октября, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"В связи с проведением с 23.00 28 октября до 4.00 29 октября профилактических работ на серверном оборудовании Минской центральной таможни возможна временная приостановка процесса приема и обработки таможенных документов в национальной автоматизированной системе таможенного декларирования", - говорится в сообщении.-0-