Прием заявок на конкурс на лучший символ Года народного единства продлен до 30 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок на участие в открытом дистанционном конкурсе на лучший символ (логотип) Года народного единства продлен до 30 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Конкурс проводится для определения графического стилизованного образа, символа фирменного стиля, отражающего концепцию проведения Года народного единства, утвержденного указом Президента от 1 января 2021 года №1. Могут принять участие граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны, являющиеся авторами (коллективами авторов) работ, выполненных в соответствии с требованиями, предусмотренными инструкцией о порядке проведения конкурса.

Материалы представляются в Министерство информации на электронную почту godedinstva@yandex.by с пометкой "на конкурс на лучший символ (логотип) Года народного единства".

Работа, занявшая первое место, будет объявлена официальным символом (логотипом) Года народного единства.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте ведомства.-0-