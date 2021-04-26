Прием заявок на конкурс на лучший символ Года народного единства продлен до 30 апреля

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 26 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:35 В арктическом регионе Канады разбился вертолет В мире
22:04 Хоккеисты "Авангарда" обыграли ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина Спорт
21:49 Эстония и Финляндия договорились о строительстве тоннеля между своими столицами В мире
21:38 Полный локдаун вводится в Турции с 29 апреля до 17 мая В мире
21:21 ГАИ призывает мотоциклистов неукоснительно соблюдать ПДД Общество
21:06 Чернобыльскую трагедию глазами писателей и фотографов можно увидеть на выставке в Минске Культура
20:55 Прием заявок на конкурс на лучший символ Года народного единства продлен до 30 апреля Общество
20:33 Цифровизация станет одной из приоритетных задач нотариусов во всем мире Общество
20:22 ВРЗ обыграл "Столицу" в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
20:07 В ночь на 27 апреля в Минске будут наносить дорожную разметку на 12 участках Регионы
19:57 Минздрав разрешил в Беларуси проведение партнерских родов Общество
19:45 На Кубе горит национальный парк В мире
19:38 Чернобыльская тема с трибуны ООН в Нью-Йорке - интервью Политика
19:35 Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ирака в связи с жертвами пожара в больнице Багдада Президент
19:25 Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Мюнхене Спорт
19:20 БСЖ к 35-летию аварии на ЧАЭС провел акцию "Здоровье женщины - здоровье нации" в Чечерском районе Регионы
19:15 "Пакінутая зямля": выставочный проект к 35-летию аварии на ЧАЭС открылся в Минске Регионы
19:00 Премьер-министры стран ЕАЭС, Кубы, Молдовы и Узбекистана встретятся 29-30 апреля в Казани Политика
18:47 Проект соглашения об общем рынке газа разработан в ЕАЭС Экономика
18:35 В Африке число заразившихся COVID-19 превысило 4,5 млн В мире
18:30 Цикл тематических экскурсий по местам памяти стартует в БГУ Общество
18:25 В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку Экономика
18:01 Лучшие нормотворческие органы определят в Беларуси Общество
17:58 В Поставском районе нашли мини-завод по производству самогона Происшествия
17:54 В Беларуси уточнены перечни товаров, подлежащих маркировке Экономика
17:45 Станислав Лупоносов объявлен в розыск - СК Происшествия
17:37 Фракция "Мой шаг" выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении В мире
17:37 Суд в Минске назначил обвиняемой 2 года ограничения свободы за нарушение общественного порядка Происшествия
17:29 Электрификация жилфонда не исключает дальнейшей газификации - Каранкевич Экономика
17:27 Более $19 млрд вложено в пострадавшие от аварии на ЧАЭС регионы - депутат Регионы
Все новости
Все новости
Общество
26 апреля 2021, 20:55

Прием заявок на конкурс на лучший символ Года народного единства продлен до 30 апреля

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год народного единства"
Картины по мотивам исследований историка Николая Ермоловича представят в НББ
Аллея в честь Года народного единства появилась в Славгороде

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок на участие в открытом дистанционном конкурсе на лучший символ (логотип) Года народного единства продлен до 30 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Конкурс проводится для определения графического стилизованного образа, символа фирменного стиля, отражающего концепцию проведения Года народного единства, утвержденного указом Президента от 1 января 2021 года №1. Могут принять участие граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны, являющиеся авторами (коллективами авторов) работ, выполненных в соответствии с требованиями, предусмотренными инструкцией о порядке проведения конкурса.

Материалы представляются в Министерство информации на электронную почту godedinstva@yandex.by с пометкой "на конкурс на лучший символ (логотип) Года народного единства".

Работа, занявшая первое место, будет объявлена официальным символом (логотипом) Года народного единства.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте ведомства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конкурс Министерство информации
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива ГАИ призывает мотоциклистов неукоснительно соблюдать ПДД
Фото из архива Цифровизация станет одной из приоритетных задач нотариусов во всем мире
Фото из архива Минздрав разрешил в Беларуси проведение партнерских родов
Хатынь. Фото из архива Цикл тематических экскурсий по местам памяти стартует в БГУ
Фото из архива Лучшие нормотворческие органы определят в Беларуси
Фото БГУ Разработки БГУ получили 14 наград на научном конкурсе в Санкт-Петербурге
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Брагина Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы
В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах
Чернобыльская зона. Жизнь до и после в архивных фотографиях БЕЛТА
Зарплата в Оплати™? 7 причин, почему это выгодно нанимателю и лично вам
Топ-новости
Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси
"Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Лукашенко
Минздрав разрешил в Беларуси проведение партнерских родов
В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19
"Пакінутая зямля": выставочный проект к 35-летию аварии на ЧАЭС открылся в Минске
Прием заявок на конкурс на лучший символ Года народного единства продлен до 30 апреля
Лучшие цены на квартиры – в Minsk World! Квадратный метр со скидкой до 120 евро! АКЦИЯ действует до 7 мая!
В Беларуси автомобильное топливо подорожает на 1 копейку
Лучшие нормотворческие органы определят в Беларуси
Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара"
В ночь на 27 апреля в Минске будут наносить дорожную разметку на 12 участках
Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3
Хотите получить доход и выиграть автомобиль? Тогда вам в Белагропромбанк
За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 649
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.