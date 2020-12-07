Прием заявок на участие в международном конкурсе "Арт-эскиз. УНОВИС 100" завершится 17 декабря

7 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Социально-просветительское учреждение "УНОВИС-ФОРУМ" (Витебск) и Витебский государственный технологический университет объявили международный конкурс "Арт-эскиз. УНОВИС 100", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Профессионалам и студентам предлагают создать принты для одежды (майка, толстовка, худи), тканевых сумок и масок, используя идеи УНОВИС. Организаторы через юбилейную продукцию намерены показать влияние объединения на современные мировые инновационные процессы трансформации визуального языка в искусстве и дизайне, взаимосвязь ведущих школ дизайна ХХ века.

Файлы проектов нужно отправлять по адресу unovis-forum@yandex.by. В названии файла должна быть указана информация об авторе: имя латиницей, город, номинация конкурса, название работы (или нескольких эскизов) и адрес электронной почты. Также должен быть короткий слоган или девиз, передающий суть изображения. Эскизы принимаются до 17 декабря.

В состав жюри вошли представители Беларуси, Нидерландов и России. Наградят лучших в конце декабря. Выставки конкурсных работ победителей пройдут на площадках Витебска и Эйндховена (Нидерланды).

Конкурс "Арт-эскиз. УНОВИС 100" проходит по проекту "Через искусство и белорусско-голландское сотрудничество к обучающимся городам".-0-