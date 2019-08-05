Прием заявок на XIV сезон конкурса Social Weekend продлится до 30 сентября

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыт прием заявок на XIV сезон конкурса социальных проектов Social Weekend, предложения можно отправить онлайн на официальном сайте конкурса до 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Заявки могут подавать активисты и организации со всего мира. Обязательное условие - проект должен быть реализован на территории Беларуси.

Участникам предложат бесплатное обучение от менторов-практиков страны в области маркетинга, бизнес-моделирования, продюсирования, юриспруденции, финансов, SMM, PR - всего они смогут пройти более десяти курсов, которые позволят запустить проект даже с нуля. Лучшие по итогам конкурса получат денежные призы.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует около шести лет. Всего в проекты инвестировано более Br650 тыс. Призовой фонд нынешнего сезона еще формируется, в прошлый раз он составил Br75 тыс.

За все время через конкурс прошло свыше 3 тыс. уникальных идей, которые превратились более чем в 250 историй успеха. Среди них проект VR-Health, который предлагает уникальное решение для реабилитации людей после инсульта, команда марафонцев с детьми с инвалидностью "Крылья Ангелов", поисково-спасательный отряд "Ангел", IT-школа для слабослышащих My Freedom, инициатива о путешествиях для пожилых людей "Пенсия. Небо. Самолет", проект DeepDee по диагностике различных заболевание по анализу снимков глазного дна на мобильный телефон.

Организатором выступает местный социальный фонд "Добра".-0-