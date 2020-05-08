8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемная кампания стартовала в лицее БГУ. Документы принимаются до 18 мая включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

В 10-е классы будут зачислять по результатам двух письменных вступительных испытаний, которые пройдут 24 и 31 мая, 7 июня. Резервный день запланирован на 13 июня. "Документы принимаются онлайн через личный кабинет абитуриента. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций по социальному дистанцированию экзамены организуют в две смены на площадках учебных корпусов 10 факультетов БГУ. Результаты можно будет узнать в лицее, а также через личный кабинет абитуриента", - рассказали в пресс-службе.

Нынешняя приемная кампания имеет новшества. Все будут поступать на общих основаниях. В связи с участием в заключительном этапе республиканской олимпиады только 11-классников, дипломантов девятого класса, которые раньше зачислялись без экзаменов, не будет. При полупроходном балле в приоритете будут лауреаты областного или минского городского этапа олимпиад.

Также в лицее с нового учебного года открыты новые направления: экономическое и информатико-физическое. Экономическое предполагает дисциплины по экономике, менеджменту и бизнесу с углубленным изучением математики и английского языка. Для обучающихся информатико-физического профиля оборудована лаборатория с 3D-принтерами, паяльной станцией, слесарным инструментом, интерактивной доской, закуплены наборы Arduino. Также обновлен лингвистический профиль. Обучающимся предложат кроме основного английского языка на углубленном уровне изучать второй иностранный по выбору (французский, немецкий, испанский, китайский).

Всего обучение в лицее БГУ ведется по 11 профилям: биологическому, гуманитарному, информатико-математическому, информатико-физическому, историко-обществоведческому, лингвистическому, математическому, физическому, филологическому, химическому и экономическому. В этом году план приема - 264 10-классника.-0-