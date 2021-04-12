12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемная кампания стартовала в Лицее БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Документы принимаются до 1 мая включительно. Зачисление в десятые классы будет осуществляться по результатам двух письменных вступительных испытаний, которые пройдут 16, 22, 23 и 30 мая. Резервный день запланирован на 6 июня.

Прием документов организуется в онлайн-режиме посредством "Личного кабинета абитуриента". Здесь поступающим необходимо ввести личные данные, выбрать профиль (профили) обучения, загрузить справку с места учебы, при наличии - диплом заключительного этапа республиканской олимпиады и подать заявку на участие во вступительных испытаниях. После регистрации абитуриент получит информацию о местах проведения, датах, времени начала экзаменов, которые будут проходить на площадках учебных корпусов восьми факультетов БГУ. Результаты вступительных испытаний также можно будет узнать через "Личный кабинет абитуриента".

Новшеством приемной кампании этого года стала возможность подать заявку одновременно на несколько профилей. Экзамены можно будет сдать при условии несовпадения дат вступительных испытаний по профилям.

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады поступают в Лицей БГУ без экзаменов. При полупроходном балле приоритет отдадут лауреатам областного или минского городского этапов олимпиад.

Всего обучение в Лицее БГУ ведется по одиннадцати профилям: биологическому, гуманитарному, информатико-математическому, информатико-физическому, историко-обществоведческому, лингвистическому, математическому, физическому, филологическому, химическому и экономическому.

В этом году запланировано принять 264 десятиклассника.-0-