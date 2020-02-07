7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приезжающих из Китая студентов на две недели разместят в оздоровительном центре "Бригантина" Белорусского государственного университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Дополнительные места на базе "Бригантины" выделят для студентов, которые прибудут в Беларусь из областей Китая, не закрытых на карантин. "Речь идет о дополнительных мерах для студентов, не вступавших в контакт с больными и не посещавших эпидемически неблагополучные районы", - отметили в Минздраве. Такое решение принято для дополнительной профилактики и по желанию студентов, не выезжавших в КНР.

"Сейчас в "Бригантину" направлены специалисты. Здесь все обеспечено для того, чтобы люди могли комфортно провести две недели. Все медицинские сотрудники, которые будут работать в оздоровительном лагере, прошли дополнительную подготовку", - добавили в пресс-службе.

В оздоровительном центре для прибывших из Китая студентов будет организована индивидуальная форма обучения в онлайн-режиме. Такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях страны, где обучаются студенты из КНР.

По данным Министерства образования, сейчас в Беларуси учатся около 5 тыс. студентов из Китая. На каникулы за пределы страны выехали 920 человек.

Что касается сотрудников Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", то в Минске ждут возвращения около 80 человек. "Речь идет о тех работниках, которые также не были в карантинных зонах. Все они проведут двухнедельный оплачиваемый карантин в своих квартирах, так как в парке введены дополнительные меры безопасности. Администрация завершает закупку всех необходимых средств для санобработки территории. Со Смолевичской районной больницей установлен контакт, чтобы в порядке консалтинговой помощи лучше организовать все мероприятия по защите здоровья сотрудников. Кроме того, в первом жилом доме на территории парка уже введен в строй фельдшерский пункт. Сейчас там постоянно находится медицинский сотрудник", - проинформировали в Минздраве.

В пресс-службе подчеркнули, что в парке уделяют немало внимания информированию персонала о том, как получить медпомощь и следовать мерам профилактики. В "Великом камне" разработана памятка по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в частности коронавирусной инфекции 2019-nCoV.-0-