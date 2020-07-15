"Приходилось много трудиться" - стобалльники о подготовке к ЦТ

Централизованное тестирование завершается. Завтра, 16 июля, состоится заключительный тест по всемирной истории. СМС с результатами по другим предметам уже получили многие абитуриенты. Есть среди них и обладатели заветной "соточки". Секреты успеха у трех счастливых стобалльников узнавала корреспондент БЕЛТА.

Выпускница гимназии №1 Воложина Анастасия Гаврис получила 100 баллов по русскому языку. Учиться, как признается девушка, ей всегда нравилось. "У меня очень хорошая школа, учителя все понимающие и добрые. Учиться было несложно. Окончила школу со средним баллом 9,7. Под конец, в 10-11-х классах, не хотелось расставаться со школой. Сейчас кажется, что пошла бы и в 12-й, если бы можно было", - отмечает она.

Насте нравятся языки, особенно русский и английский. Любовь к ним привили учителя, поэтому она всегда с удовольствием шла на их уроки. Математика и физика давались труднее, но педагоги помогали разобраться, поэтому в аттестате и по этим предметам оценки хорошие. В итоге абитуриентка решила сдавать ЦТ по русскому, английскому и обществоведению.

"По русскому языку занималась со школьным учителем. Уроки были три раза в неделю, каждый раз учительница готовила для нас листочки с правилами и пометками. Не скажу, что я зубрила все правила - просто выполняла задания, и правила сами запоминались. Также я занималась с репетитором, мне очень повезло с ней. Плюс раз в неделю учила отдельные сложные моменты, например, словарные слова. А так решала тесты прошлых лет, разбирала все нюансы с учителями. На репетиционном тестирование у меня было 81, 86, 96 баллов. По итогам ЦТ рассчитывала на балл 90+, потому что в одном задании сильно сомневалась. А в итоге получилось 100. Конечно, я очень рада", - говорит Настя.

К тесту по английскому она тоже готовилась с репетитором - своей школьной учительницей. "Этот язык, на мой взгляд, очень сложно выучить самой, практически невозможно. Репетитор подскажет какие-то возможные ловушки и спорные моменты, без этого будет сложнее", - считает Настя. На РТ у нее было 85, 80, 93 балла. Результатов ЦТ пока нет. "Очень надеюсь, что будет выше 80. Задания были сложными, и я уже знаю несколько ошибок", - добавляет выпускница.

А вот к ЦТ по обществоведению она решила готовиться самостоятельно. "Программу девятого и десятого классов помнила не очень хорошо, пришлось учить все заново. Читала, выписывала ключевые моменты и решала тест по каждой теме. Так все и запоминалось, - делится Настя. - По своему опыту могу сказать, что выучить обществоведение, как и историю, самостоятельно несложно и вполне реально. На РТ по обществоведению у меня было 65, 79, 82. Я не рассчитывала на высокий балл, но вышло 99 баллов. Была удивлена и тоже очень довольна".

Поступать девушка планирует в Академию управления при Президенте на специальность "государственное управление и право". "Другие варианты пока не рассматриваю. Проходной балл там около 350. У меня уже есть почти 300, должно все получиться", - надеется Настя.

Выпускница Крупской районной гимназии Дарья Серова на 100 баллов сдала обществоведение. "В гимназии всегда училась хорошо. Каждый год получала свой похвальный лист, а в конце учебы мне вручили золотую медаль, о которой мечтала еще с начальных классов. Правда, тогда это казалось чем-то нереальным, но потом поняла, что все возможно. Бывали и сложности с учебой. Все-таки непросто быть подготовленным ко всем предметам каждый день. Приходилось много трудиться", - подчеркивает она.

Легче всего Даше давались языки и литература. "Все благодаря моему учителю русского языка, - отмечает девушка. - Помню, как она пришла на первый урок русского, когда я была в пятом классе: поразила меня тем, что за короткое время дала очень много интересной и полезной информации. Ее уроки я никогда не забуду. Потом она готовила меня к олимпиадам по русскому языку и литературе, я добилась успеха на третьем (областном) и заключительном (республиканском) этапах олимпиады. Мне всегда нравилось изучать этот язык".

Гимназию Даша окончила со средним баллом 10. Предметы для сдачи ЦТ определяла по принципу, что больше всего нравится. В итоге выбрала русский и английский языки и обществоведение. "Я сама приняла решение, выбрав эти предметы, - обращает внимание собеседница, - и родители поддержали меня".

Репетитор Даше понадобился лишь по одному предмету. "По русскому языку и обществоведению у меня были хорошие учителя, которые всегда могли подсказать, на что обратить внимание. Я с удовольствием ходила на каждый урок и факультативы, занималась дома, - рассказывает девушка. - С английским языком было не все так гладко, с подготовкой мне очень помог репетитор. За два года получилось хорошо повысить знания".

Каждый день Даша старалась хотя бы час уделить каждому предмету. Составляла планы на дни и недели, расписывала, что нужно выучить и какие задания сделать. "Чтобы быть успешным, подготовка должна быть регулярной", - уверена абитуриентка. Делала тесты прошлых лет, читала школьные учебники, брала дополнительные пособия по подготовке, смотрела видео с объяснением каких-либо тем в интернете.

На РТ по русскому у нее было 96-99, поэтому на ЦТ рассчитывала на "сотку": готовилась очень долго и упорно на протяжении нескольких лет, был олимпиадный опыт. Но получила только 96. "Не повезло с заданием на лексику, которое в этот раз было непростым для меня", - поясняет Даша.

Баллы по обществоведению по итогам РТ оставляли желать лучшего: на последнем было 73. "Где-то за две недели до ЦТ уделяла намного больше времени этому предмету, делала тесты прошлых лет дома, допускала одну-четыре ошибки. Когда увидела в СМС, что получила 100 баллов, чуть не заплакала от радости", - вспоминает выпускница.

Английский на РТ радовал - было 90 баллов. "Результатов ЦТ еще нет, надеюсь, они оправдают мои ожидания. Пока же приходится ждать и волноваться", - замечает девушка.

"Честно говоря, еще не решила, куда подам документы, - жду результатов английского, - признается она. - Исходя из общей суммы баллов уже буду планировать".

А выпускница средней школы №11 Слуцка Валерия Барановская получила 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку. Она тоже медалист. "Я всегда хорошо училась в школе, окончила с золотой медалью и средним баллом 9,7. По некоторым предметам было трудно. Легче всего давались языки - белорусский и английский. Русский сложнее, но точно легче, чем математика. Думаю, эти два языка давались мне легче, потому что у меня к ним есть склонности, - рассуждает Лера. - Плюс белорусским занималась с четвертого класса, когда начала участвовать в олимпиадах. Учителя развивали мои способности".

На ЦТ решила сдавать обществоведение, историю Беларуси, белорусский язык. К тесту по обществоведению готовилась сначала с репетитором, потом сама. "У меня были материалы, я их учила, делала тесты прошлых лет, ходила на РТ. В итоге сдала хорошо, а на сколько - секрет", - улыбается девушка.

Историю Беларуси учила по учебникам прошлых лет, прошла всю школьную программу. Конечно, смотрела прошлогодние ЦТ, ходила на РТ, вела конспекты.

К тестам по белорусскому языку весь год готовилась особенно усиленно. "Помогали репетитор и школьный учитель, проходили все темы и решали задачи. На уроках внимательно слушала и задавала вопросы, что немаловажно. В итоге получила 100 баллов. Это очень здорово, - радуется абитуриентка. - Когда вышла с ЦТ, была уверена, что будет 100: много раз перепроверяла ответы и просто не видела, где могла ошибиться. Были задания, в которых сомневалась, но потом спросила учителей, и оказалось, что была права".

Валерия планирует подавать документы в БГУ или ГрГУ. "Не знаю пока общей суммы баллов, поэтому не загадываю, - добавляет она. - С будущей специальностью тоже смогу окончательно определиться позже".

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-