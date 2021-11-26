Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников

"Добрый день, вас беспокоит служба безопасности банка" - именно так еще недавно по телефону мошенники начинали расставлять свои сети на доверчивых белорусов. Теперь поняв, что эта уловка больше не работает, стали комбинировать старые и придумывать новые изощренные схемы. Чего только не говорят: представляются заграничными женихами, сотрудниками интернет-магазинов или почты, обещают трудоустройство в США… Как не попасть на удочку аферистов и что такое виктимблейминг, узнали у старшего инспектора ГИОС Солигорского РОВД Олега Зиневича.

Новая "обложка" старой схемы

Только в Солигорском районе за неполные два месяца зафиксировано 23 случая кибермошенничества. Большинство из них - хищения с банковских платежных карт. По словам Олега Зиневича, преступники часто действуют по шаблону или комбинируют уже известные способы обмана.

- Свежий случай: "лжепокупатель" выманил данные жертвы на торговой площадке, используя фишинговую ссылку (ссылку на фальшивый сайт). Затем к делу подключилась "техподдержка", в итоге от имени горожанки не только взяли кредит, но и похитили

средства с ее банковской карты, - рассказывает Олег Зиневич. - Еще недавно эта "служба техподдержки банка" представлялась "сотрудниками Национального банка" или "силовых ведомств", которые якобы вышли на след кибермошенников и их сообщников в банке. Цель у всех этих аферистов одна - выманить под благовидным предлогом конфиденциальные данные для хищения средств с карты или установка программы для удаленного управления.

Низкая осведомленность и неосторожность пользователей - один из главных козырей киберпреступников.

- Правоохранители проводят беспрецедентную информационную работу, но до всех, к сожалению, достучаться не получается, - отмечает Олег Степанович.

"Жених" из Йемена

37-летняя солигорчанка познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился Уильямом. Он уверял, что является гражданином США, но пока служит по армейскому контракту в Республике Йемен. Завязался виртуальный роман. "Жених" признался, что скоро выходит на пенсию и мечтает лишь об одном: приехать к возлюбленной на ПМЖ в Солигорск. А чтобы до его прибытия "невеста" жила в комфорте, якобы отправил ей посылку с $70 тыс. Правда, ее почему-то задержали на

таможне в одной из стран. Чтобы получить посылку, нужно заплатить.

Доверчивая женщина перевела порядка $3 тыс. Но их оказалось мало. Когда потребовались еще деньги, она взяла кредиты.

- Такие сказки заканчиваются всегда одинаково - посылка не пришла, "жених" пропал, а "невеста" обратилась в милицию. Выяснилось, что деньги были переведены неустановленному лицу в столицу Турции - Стамбул. Всего женщина отправила

мошеннику более 42 тыс. рублей, - поясняет Олег Зиневич.

"Зарплата мечты" на Аляске

Другой жительнице Солигорска во время поисков работы через интернет на глаза попалось объявление о высокооплачиваемой должности сортировщика морепродуктов. Да не где-нибудь, а на Аляске.

В процессе общения с "менеджером" по телефону и электронной почте горожанке сообщили: для подготовки документов на трудоустройство она должна перевести компании $900, затем - доплатить еще 700 "зеленых". Чтобы женщина не думала, что ее

обманывают, ей даже называли предполагаемую дату вылета из конкретного аэропорта. Солигорчанка была уже почти на чемоданах, когда связь с "трудоустройщиками" оборвалась, а телефонный номер оказался заблокирован. Следствие выяснило:

злоумышленники из Украины. Всего аферисты похитили у женщины более 4100 рублей.

- По обоим фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество, однако рассчитывать на их скорое раскрытие, а уж тем более на возврат средств, - не приходится, ведь злоумышленники находятся за пределами Республики Беларусь, - уточняет старший инспектор ГИОС Солигорского РОВД.

Брат или мошенник?

В конце октября за помощью в Солигорский РОВД обратился 24-летний мужчина: злоумышленник получил доступ к аккаунту в соцсети его младшего брата и, прикинувшись им, выпросил деньги.

- Кибермошенник настолько вжился в роль, что потерпевший не усомнился в том, что общается с родным братом. Поэтому легко дал ему в долг 250 рублей, - рассказывает Олег Степанович. - По просьбе мошенников он перевел на указанный счет сначала 150, а затем еще 100 рублей.

Когда потерпевший понял, что стал жертвой преступления и обратился в правоохранительные органы, деньги уже ушли на счет злоумышленника. Возвратить их так же просто, как он перевел преступнику, невозможно.

Пять признаков мошенничества на торговых площадках:

1. Ваш товар хотят приобрести, не уточняя подробностей, сразу предлагают оплату и предоплату.

2. Покупатель общается исключительно в интернет-мессенджере, чаще всего с иностранного номера.

3. Покупатель сам присылает вам какие-то ссылки.

4. Он же сам вам рассказывает про определенный сервис доставки.

5. От вас требуется ввести данные своих платежных банковских карт.

Виноват преступник, а не жертва

Один из вопросов, который часто остается "за кадром" проблематики киберпреступлений, - виктимблейминг, обвинение жертвы за совершенное в отношении нее преступление.

Потерять по своему незнанию, доверчивости или неосторожности немалые деньги, а также выплачивать кредит, который взяли мошенники, - это серьезный удар для человека, в том числе и для его психологического состояния.

- Жертвам киберпреступлений нужна помощь и поддержка, но никак не насмешки и тому подобное. Неоднократно приходилось наблюдать: пострадавшие стыдятся, что их обманули, стремятся скрыть данный факт, боясь порицания, - подчеркивает Олег

Зиневич. - Это в корне неправильно и не помогает решению проблемы киберпреступности. Нельзя забывать, что пострадавшие стали жертвой, и винить в произошедшем стоит преступника, а не их.

В Беларуси с 22 ноября по 1 декабря проходит декада кибербезопасности. Наиболее распространенные виды мошенничества - вишинг и фишинг. Однако взломы страниц в соцсетях с последующей рассылкой сообщений с просьбой перевести денег также актуальны.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-