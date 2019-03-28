Приложение для обмена информацией между физлицами и госорганами создадут в Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет создано приложение электронной почты, предназначенное для обмена информацией между физическими лицами - гражданами Беларуси и государственными органами, другими организациями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации, комментируя обращения, поступившие во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

Во время акции был поднят вопрос перспектив создания электронного документооборота между государственными учреждениями путем использования различных баз, систематизации перечней документов различных министерств и их синхронизации. "К 2021 году предусматривается организация оперативного межведомственного информационного взаимодействия в части обмена электронными документами, сообщениями и иного вида информацией между государственными органами и организациями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, а также субъектами других государств. Также будет создано приложение электронной почты гражданина Беларуси, которое предназначено для обмена информацией между физлицами - гражданами страны и госорганами, другими организациями", - рассказали в Минсвязи.

В Беларуси создано и успешно функционирует электронное правительство, обеспечивающее эффективное взаимодействие информационных ресурсов различных госорганов для обеспечения административных процедур и оказания широкого спектра электронных услуг физическим и юридическим лицам. "Общее количество электронных услуг, оказанных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в 2018 году, почти вдвое превышает аналогичный показатель за 2017 год. В месяц оказывается более 500 тыс. электронных услуг. В 2018 году Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства и переместилась на 11 строчек вверх по сравнению с результатами 2016 года", - отметили в министерстве.

Важным компонентом электронного правительства является система межведомственного электронного документооборота государственных органов, в которой работают более 12 тыс. белорусских организаций и ведомств, удобно и оперативно обмениваясь электронными документами. Среди них все государственные органы, учреждения образования и здравоохранения, культуры и спорта, реального сектора экономики и социальной сферы. Ежемесячно количество активных пользователей этой системы возрастает более чем на 200 абонентов.

Еще одно обращение касалось перспектив спутникового интернета в Беларуси. "Услуга доступа к сети Интернет посредством спутниковой связи предоставляется в Беларуси с мая 2016 года. Оператором услуг является Завод точной электромеханики. Услуга оказывается с помощью первого белорусского телекоммуникационного спутника "Белинтерсат-1" и доступна как для юридических, так и для физических лиц. За дополнительной информацией физлица и юрлица могут обратиться непосредственно к оператору", - прокомментировали в Минсвязи.

Также во время акции интересовались задачами и функциями головного подразделения РУП "Белтелеком". "Динамичное развитие процессов цифровой экономики в мире, в том числе в Беларуси, требует строительства современной информационно-коммуникационной инфраструктуры и замены морально устаревших оборудования и сетей электросвязи. РУП "Белтелеком", являясь одним из основных исполнителей мероприятий Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, проводит масштабную модернизацию телекоммуникационных сетей электросвязи и в 2019 году завершает крупнейший инвестиционный проект по внедрению технологии GPON", - рассказали в министерстве.

В настоящее время в состав "Белтелекома" входят шесть областных филиалов, филиалы "Междугородная связь", "Минская городская телефонная сеть", "Подсобное сельское хозяйство" и головное подразделение, которое включает Международный центр коммутации (МЦК), Информационно-расчетный центр (ИРЦ) и Минскую телефонно-телеграфную станцию. На площадях МЦК сосредоточено основное технологическое оборудование, обеспечивающее белорусских потребителей высокотехнологичными услугами электросвязи. ИРЦ начисляет и выставляет счета абонентам за оказанные услуги электросвязи. Минская телефонно-телеграфная станция обеспечивает предоставление каналов связи для нужд органов государственного управления.-0-