Приложение Оплати.Бизнес™ . Почему это выгодно?

Есть бизнес и хочешь сократить расходы? Тогда это к нам. Мобильный сервис Оплати™ уже оценили сотни тысяч белорусов. Расчеты в магазине со скидкой – выгодно! Оплата проезда в общественном транспорте на расстоянии – безопасно! Кафе, заправки, автомойки по QR – удобно! А чего стоит мгновенная передача денег в чате без комиссий и процентов. Оказывается, Оплати™ может помочь и бизнесу вести дела просто и экономно.

Система Оплати™ построена на электронных деньгах, это эластичная и современная версия денег по отношению к традиционной форме. Реальные деньги при входе в систему хранятся в банке-эмитенте, а в системе работают электронные. Они никогда принципиально не лежат на карте. Этим на порядок поднимаем степень защищенности средств в системе. Плюс каждый рубль находится под гарантийным покрытием. Пользуясь виртуальной картой Оплати™ MasterCard, вы не рискуете, что мошенники могут списать с неё деньги, ведь физически на ней их просто нет. В момент оплаты задействуется токен карты и деньги перечисляются продавцу товара, не заходя на какие-либо счета, привязанные к пластику. И это значит, что с помощью электронного кошелька вашего смартфона вы сможете рассчитаться на любом терминале в мире с поддержкой NFC-функции, она уже работает в тестовом режиме.

В чем экономия для бизнеса?

Комиссионное вознаграждение по операциям в Оплати.Бизнес™ составляет в среднем 0,45%. Это ниже средней цифры по банковскому эквайрингу пластиковых карт. Вот это живая экономия при безналичных платежах!

Можно выбрать тип комиссионного вознаграждения (фиксированная сумма или % от суммы платежей в сервисе Оплати™ в соответствии с тарифами ОАО "Белинвестбанк", сравните:

Как установить и начать пользоваться?

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей команда "LWO" (компания-разработчик сервиса Оплати™ ) оказывает поддержку в подключении. Для этого стоит оставить заявку здесь. Вам помогут открыть электронный кошелек и запустить Расчеты через Оплати™ .

Для каждой кассы – новая возможность!

Для приема QR-платежей Вам потребуется для каждой кассы на выбор:

1. Произвести настройку кассового оборудования. Есть вариант работы через статический или динамический QR-код, либо со сканером QR-кода

2. Можно установить на телефон приложение Оплати.Касса™ и рассчитываться через смартфон. Приложение хранит все проведенные платежи

3. Выгодно интегрировать сервис в интернет-магазин или киоск-самообслуживания.

Техническая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступна по телефону +375 17 389-07-87 (круглосуточно).

Еще один плюс! Для организации онлайн-платежей на сайте или интернет-ресурсе через платежную систему Оплати™ , компания "LWO" бесплатно предоставляет платежные модули для таких cms как: Битрикс, WordPress, OpenCart, Joomla, Drupal. Если сайт уникальный и разработан на индивидуальной платформе бизнеса, команда Оплати™ поможет с документацией для взаимодействия (API), а также окажет поддержку в интеграции онлайн-решения. В системе Оплати™ предусмотрены операции возврата, отмены, частичные возвраты, что дает возможность организовать онлайн-продажи с учетом потребностей бизнеса.

Создай свой каталог в Оплати™ и зарабатывай!

С помощью программы Оплати.Конструктор™ можно создавать мини-приложения компании с каталогом товаров/услуг. Там можно самостоятельно оперативно менять цены, описание товара и фотографии, а также создавать акции для покупателей. Это позволит легко начать новый проект, даже не имея собственного сайта. Либо расширить бизнес, запустив одно из новых направлений сферы деятельности в сервисе.

Будь узнаваемым, экономя на рекламе!

У вас, как у клиентов Оплати.Бизнес™ появляется возможность присоединиться к кампаниям по продвижению сервиса Оплати™ . Это посты и сторис в соцсетях, проморолики на YouTube канале, продвижение в интернете.

Предлагаются специальные акции для пользователей приложения, скидки, розыгрыш подарков в соцсетях и на радио, партнерские PR и EVENT мероприятия. Для вас – это реальная экономия на продвижении и возможность стать узнаваемым среди многочисленных пользователей и партнеров мобильного сервиса Оплати™ .

Сейчас пользователи приложения Оплати™ участвуют в серии рекламных игр от мобильного сервиса "Мечта в Оплати – 1, 2, 3". Призовой фонд составляют 4 квартиры в престижных жилых комплексах Минска, 45 телефонов iPhone SE и iPhone 12, а также электросамокаты Xiaomi, игровые приставки Sony PS-5, докстанции Алиса и системы JBL-1000Вт. Подробнее можно узнать на сайте "o-plati.by".

Карты лояльности, сертификаты, билеты, визитки сразу в кошельке!

Виртуализация карт лояльности в Оплати™ сокращает издержки на эмиссию дисконтных карт и их обслуживание.

Для компаний, занимающихся предоставлением услуг в сфере развлечений, медицины и образования, есть возможность создания сертификатов и билетов прямо в приложении для покупки пользователями. Это позволяет снизить затраты на изготовление и стать ближе к потенциальному покупателю.

Любому пользователю Оплати™ легко и просто сделать и собственную электронную визитную карточку (VCard), а затем обмениваться ею на переговорах, показав QR-код. При этом контакты будут занесены прямо в адресную книгу на телефоне. Это удобно и престижно.

Оплати.Бизнес™ – это масштабно!

Партнерами системы Оплати.Бизнес™ уже стали более 2000 компаний по всей стране. Среди которых "А-100", "Виталюр", "Корона", "Гиппо", "Соседи", "Burger King", "Sushi House", "Сofix", "Paul", "Остров чистоты", "Мила", "Буслик", "ЦУМ", "ЕВРОШОП", "ZIKO", "7 КАРАТ", "Элема", "Geely", "LIFE", "На связи", "Марко", "Сделай сам", кинотеатры "SILVER SCREEN", сеть батутных арен "Flash park" и др.

Оставить заявку можно здесь.

Отзывы партнеров Оплати.Бизнес™ :

"Подключили возможность оплаты с помощью сервиса на сайте уже более полугода. Вариант оплаты заказа непосредственно на сайте очень востребован в последнее время среди наших Гостей, тем более что это необходимое условие для бесконтактной доставки. По сравнению с процентом комиссии по стандартному эквайрингу экономия очевидна. Проблем с настройкой не возникло, оперативная техническая поддержка и коммуникация на всех этапах сотрудничества.

"Большим плюсом является возможность проведения кросс-маркетинговых акций и информационная поддержка со стороны проекта. После проведения совместной акции с подарочным сладким роллом было заметное увеличение количества новых Гостей. Так же постоянно идет рост числа заказов, оплаченных с помощью сервиса "Оплати" как на сайте, так и непосредственно на торговых объектах".

Николай Ярощик, руководитель маркетинга сети ресторанов "Sushi House"

"О совместной работе у нас положительное впечатление. Все вопросы и спорные моменты решались быстро и профессионально. Менеджер был всегда на связи. Приложение "Оплати" быстро стало популярным, благодаря большому количеству рекламных каналов. Все просто и понятно в использовании, все сервисы и услуги распределены по категориям.

Хороший и качественный сервис для клиентов, мы заинтересованы быть вашими партнерами"

Анна Поклад, руководитель маркетинга сети семейных батутных центров "Flash Park"

"Возможность с комфортом выпить вкусный кофе по адекватной цене – это неотъемлемое право каждого, поэтому мы в "Cofix" стремимся сделать наши кофейни доступными для всех гостей.

Наши гости – это активные люди, которые ценят свое время. Платежная система "Оплати" дает возможность рассчитываться нашим посетителям используя одно приложение в смартфоне.

Для работы с "Оплати" не нужны дополнительные инвестиции в оборудование. И конечно же самый приятный бонус – это низкая комиссия за эквайринг при быстрорастущей аудитории".

Наталья Бондарчик, менеджер по маркетингу сети кофеен "Cofix"

"Система "Оплати" работает в сети нашего заведения c февраля месяца. Наши гости активно пользуются данной услугой. Она интересна покупателям, т.к. дает очевидные преимущества, среди которых бесконтактная оплата и экономия времени. А для нашей компании это еще и выгодные условия по партнерству".

Татьяна Сущеня, руководитель маркетинга сети кафе-пекарен "PAUL"

"Сервис предлагает инновационную технологию оплаты QR-кодами. Мы же видим в наших магазинах совершенно новое прогрессивное поколение мам - они готовы изучать больше о товаре, сравнивать и выбирать лучшее для себя, экономить время там, где это возможно. Такая мама зачастую предпочтёт доставку с Buslik.by походу в магазин, оплату QR-кодом - оплате наличными.

Помимо удобства, которое сервис дарит клиентам, это и возможность экономии для бизнеса. С воодушевлением ждем и желаем развития проекту, а себе внушительной экономии по эквайринговым платежам".

Сеть магазинов "Буслiк"

Присоединяйтесь! Оставить заявку можно здесь. Оплати.Бизнес™ - удобство и комфорт для вашей компании.

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