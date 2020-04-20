Приложим все усилия, чтобы белорусы чаще слушали отечественное радио - Адашкин

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация индустрии радиовещания приложит все усилия, чтобы белорусы чаще и с удовольствием слушали отечественное радио. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил исполняющий обязанности руководителя организации Алексей Адашкин.

"Главная цель создания ассоциации - консолидация радиостанций и развитие сферы радиовещания в Беларуси. Объединение позволит нам громче заявлять о радио как о качественном и интересном канале подачи информации, продвигать культуру слушания радио. Сообща это можно сделать более эффективно. Приложим все усилия к тому, чтобы белорусы чаще и с удовольствием слушали наше радио, чтобы больше рекламодателей рассматривали радио как инструмент для рекламы товаров и услуг. Будем стараться, чтобы контент белорусских радиостанций соответствовал лучшим мировым стандартам, а ведущие становились новыми звездами", - сказал Алексей Адашкин.

Идея создания ассоциации витала в воздухе давно, добавил он. Пока в состав вошли 17 радиостанций из более чем 100 ("Радиус FM", Первый национальный канал Белорусского радио, "Новое радио", "Народное радио", "Альфа радио", "Юмор FM", Relax FM, "Авторадио", Energy FM, "Радио Би-Эй", "Мелодии Века", "Легенды FM", радио "Мир" и Unistar). В ближайшее время их число возрастет до 30-40.

В числе задач ассоциации - представление интересов участников в общении с государственными органами власти и управления, эффективное продвижение и защита своих интересов.

Обсуждается и создание единого радиоплеера. Формат пока выбирают: это может быть приложение, электронная платформа или сайт. "Радиоплеер позволит слушателям ловить волны любимых радиостанций не только в эфире, но и в интернете. Практически все радиостанции уже представлены в интернете, но у каждой свой сайт, проигрыватель и приложение. Хочется упростить жизнь слушателям и сделать единый плеер. Рассчитываем реализовать проект в ближайшие годы", - поделился планами Алексей Адашкин.

Еще одна глобальная цель - содействие организации сбалансированной системы медиаизмерений. Изучение аудитории позволит лучше понять запросы слушателей и, соответственно, производить продукт, соответствующий их ожиданиям и интересам. Это поможет более эффективно монетизировать работу радиостанций: наличие измерений аудитории упростит разговор с рекламодателем. Пока нет окончательной версии формата измерений, в ассоциации определятся с этим до конца года. В любом случае эта система будет соответствовать лучшему мировому опыту.

Также будет учреждена специальная премия. "В индустрии трудится много талантливых корреспондентов, ведущих, звукорежиссеров. Но до сих пор не было отдельной премии, церемонии награждения, даже конкурса среди работников радио. Спецпремия позволит сделать профессию радиоведущих более заметной и привлечь внимание к радио", - сказал он.

Организация планирует обмениваться опытом с другими странами. Возможно, будут проходить совместные конференции.

Напомним, Ассоциация индустрии радиовещания официально зарегистрирована с сегодняшнего дня. Как отметили в Министерстве информации, ее создание позволит усилить влияние радио в медийном пространстве.-0-