Приманки с вакцинами от бешенства для диких животных будут разбрасывать вдоль границы с ЕС

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вдоль границы с ЕС с самолета будут разбрасывать блистеры-приманки с вакциной для диких животных. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда.

Иммунизация проводится для профилактики бешенства. С 19 мая вдоль границы с Литвой, Латвией и Польшей с самолета будут разбрасывать блистеры-приманки с вакциной для диких плотоядных животных.

"Запрещается брать приманки с вакциной руками, скармливать их домашним животным. Недопустим контакт с приманками и для детей. При случайном попадании вакцины (содержимого блистера) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать двухпроцентным раствором питьевой соды и обратиться в учреждение здравоохранения", - отметил Дмитрий Гайда.

Тем, кто окажется в зоне сброса приманок, следует быть осторожными. Впрочем, над водоемами и населенными пунктами сбрасывать блистеры не будут.

Также ветврачи напоминают о необходимости ежегодной профилактической вакцинации домашних питомцев. Она обязательна для всех собак, кошек и других плотоядных животных. За уклонение от вакцинации либо за нарушение ее сроков предусмотрена административная ответственность.-0-