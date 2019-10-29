Применение грязных политтехнологий приводит к падению уровня доверия в обществе - российский эксперт

29 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Применение грязных политических технологий, в том числе черного пиара и фейковых новостей, особенно в период электоральных кампаний, приводит только к падению уровня доверия в обществе в целом. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА известный российский политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Технология черного пиара на самом деле не очень эффективна, но она уничтожает доверие, - сказал Кирилл Коктыш. - Совершенно не факт, что с помощью черного пиара можно победить, учитывая, что у меня довольно богатый электоральный опыт: порядка 50 предвыборных кампаний за плечами. Я могу припомнить огромное количество случаев, когда черный пиар помог испортить всем электоральное пространство, подорвав доверие избирателей, испортив политическое поле. Но при этом он, как правило, не помогал выиграть никому, в том числе и тому, кто пытался его применить".

Российский политолог подчеркнул, что падение уровня социального доверия в обществе опасно тем, что оно всегда ведет к росту издержек, ухудшению уровня жизни. "Потому что невозможно уронить доверие к одному политику и сохранить к другому, оно роняется всегда целиком по всему политическому пространству, - считает он. - И мы получаем ухудшение всех даже не макрополитических, а макроэкономических показателей".-0-