Пример героизма и профессиональной самоотдачи военных медиков будет жить всегда - Пиневич

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пример героизма и профессиональной самоотдачи военных медиков будет жить всегда, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время торжественной церемонии в память о военном враче, Герое СССР Евгении Клумове, которая прошла сегодня в 3-й городской больнице Минска, сообщает БЕЛТА.

"В преддверии 9 Мая мы чествуем ветеранов и вспоминаем подвиг тех, кто подарил будущим поколениям День Великой Победы. Военные медики играли особую роль: они возвращали раненых в строй, обеспечивали санитарно-эпидемическое благополучие, участвовали в партизанском движении. Доктор Клумов был захвачен и погиб в Тростенце. Пример его героизма и профессиональной самоотдачи навсегда останется в наших сердцах", - сказал министр.

Мемориальная доска в честь героя установлена на территории больницы.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, представители комитета здравоохранения города и профсоюзов, медицинские работники 3-й больницы Минска, студенты различных курсов БГМУ.-0-

Фото Минздрава